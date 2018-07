En defensa de 'Looking'

No había hecho más que comenzar cuando se produjeron las primeras críticas a 'Looking'. Aburrida, lenta y, la crítica más repetida, una serie que centraba todo su peso argumental en la orientación homosexual de los personajes. ¿Quién ha criticado alguna vez una serie porque todos sus personajes sean heterosexuales? Es innegable que 'Looking' bebe más de 'Girls' que de 'Queer as Folk'. Y antes que ser una serie gay, es una ficción urbana y contemporánea.

Respecto al reproche de que en 'Looking' no pasa nada es algo que se cae por su propio peso una vez que has visto los ocho capítulos que componen la primera temporada. Para tratarse, además, de capítulos de media hora el arco de los personajes principales, sobre todo de Patrick, ha estado bien planteado, lo que no significa que haya sido perfecto, pero en ningún caso aburrido. (Si alguien quiere saber qué es una serie aburrida que vea la tercera temporada de 'Homeland').



En comparación con otras series estrenadas a lo largo del año 'Looking' destaca por méritos propios. Si hubo un giro definitivo en la serie fue el quinto capítulo ("Looking for the future") en el que se hizo todo un homenaje a la película Weekend. Fue justo ahí cuando los seguidores de la serie nos dimos cuenta de su potencial. Una semana después de su emisión, HBO anunció que 'Looking' tendría, contra todo pronóstico, segunda temporada.



RETRATO GENERACIONAL



Uno de los mayores atractivos de 'Looking' es el acierto con el que narra el retrato generacional de un grupo de amigos que viven en una gran ciudad, en este caso San Francisco, y que tienen entre 30 y 40 años. Las dudas emocionales, la incapacidad para comprometerse y vivir bajo el síndrome de Peter Pan son los temas principales que aborda con acierto, al tiempo que plantea debates sobre la sexualidad o las enfermedades de transmisión sexual.



Nos quedamos con la ingenuidad de Patrick, con la desinhibición de Agustín o con la determinación de Richie. Por todo ello 'Looking' merece una defensa. Y el mejor golpe de ataque lo ha dado HBO con la renovación por una segunda temporada.