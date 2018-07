Los cuentos de hadas vuelven por todo lo alto con 'Once Upon a Time'

'Once Upon a Time' está protagonizada por la actriz Jennifer Morrison ('House') que interpreta el papel de Emma Swan. Hace 10 años Emma se vio forzada a dar a su hijo en adopción. Una década después se vuelven a encontrar en Storybrooke, un pequeño pueblo del estado de Nueva Inglaterra. Y allí es precisamente donde se crea un mundo paralelo en el que sus habitantes tienen dos vidas: la real y la del cuento de hadas. Dos mundos en el que todos tienen un papel que interpretar y en el que el bien y en mal están en lucha continua.



Ahí reside la originalidad de la serie, en que la mayoría de los actores y actrices interpretan dos personajes completamente opuestos, tanto estéticamente como a nivel psicológico del personaje.







En este primer tráiler oficial ya podemos disfrutar de los elementos que caracterizan a los cuentos de hadas y que podremos ver en la serie: una reina malísima, una princesa que pierde a su príncipe, castillos y animales mitológicos. Los efectos especiales, imprescindibles en el género, constituyen la puerta de entrada para una serie en la que los elementos fantásticos están tan presentes. Y en 'Once Upon a Time' están muy cuidados según se ve en la promo que lanzó ABC al confirmar que la serie se estrenaría los domingos a las 8/7c, justo antes de 'Mujeres Desesperadas'.



Además de la propia Jennifer Morrison hay otros actores que aportan mucho atractivo a la serie. Ginnifer Goodwin, el personaje de Blancanieves, es conocida por varios trabajos en cine ('El Club de Mona Lisa') y en televisión ('Big Love'). Lana Parrilla, la mala del cuento, ha participado en series de prestigio como 'Perdidos' o 'A dos metros bajo tierra'. Y como guinda tendremos también a Robert Carlyle, conocido por su participación en la película 'Full Monty'.



La serie encaja muy bien en el perfil familiar y femenino de la ABC; además en USA el domingo es un día de máxima competencia y de productos de primer nivel, por lo que la confianza del canal en la serie es máxima. Llevábamos mucho tiempo reclamando una serie con el estilo y la fotografía de 'Once Upon a Time'. Normalmente estas series suelen ser más propias del cable, pero ahora ABC se ha lanzado de lleno para alegría de un segmento del público que llevaba huérfano mucho tiempo. La originalidad siempre es bienvenida en los espectadores más inteligentes. Ya falta menos para que empecemos a escuchar eso de "érase una vez...".