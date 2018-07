'Anatomía de Grey' debe terminar tras la marcha de Sandra Oh

Que 'Anatomía de Grey' debería haber terminado hace varias temporadas es indudable, pero su final es más necesario que nunca tras el anuncio de Sandra Oh de abandonar la serie tras la décima emporada. Atrás deja grandísimos momentos y ha demostrado que ha sido y es la mejor actriz de la serie.



¿Qué significa su marcha para el futuro de 'Anatomía de Grey'? Hace unas semanas, el presidente de ABC declaró que que "se mantendrá en antena por muchos años más". Shonda Rhimes, creadora de la ficción médica, también ha manifestado su interés en continuar con la serie hasta el fin de los tiempos.



A esto se suma que Ellen Pompeo (Meredith), Patrick Dempsey (Derek), Justin Chambers (Alex), Chandra Wilson (Bailey) y James Pickens Jr (Richard) finalizan su contrato al final de la décima temporada y aún está por decidir si continuarán o no.



¿De verdad piensan que 'Anatomía de Grey' puede sobrevivir sin los componentes del casting original? Sin la pareja protagonista, Meredith y Derek, y sin Cristina Yang, es imposible que la serie sobreviva, o al menos que lo haga con éxito.



Es cierto que 'Anatomía de Grey' sigue funcionando extraordinariamente bien pese a llevar diez años en antena, pero es fundamental saber cómo y cuándo dar fin a una serie que se mantiene en emisión desde hace una década.



Una bomba en el hospital, un choque de ferrys, un tiroteo, un accidente de avión y una tormenta son desastres suficientes para una misma serie. Y llegados a este punto en el que Shonda Rhimes vive fuera de la realidad lo mejor es poner punto y final a la serie que se estrenó con un éxito arrollador en la mítica temporada 2004/2005.



Sandra Oh, en una jugada inteligente, ha decidido decir adiós antes que lo haga la cadena por ella. Sus cinco nominaciones al Emmy (con la tremenda injusticia de no haber ganado ninguno) y un Globo de Oro le dejan satisfacción suficiente para decir adiós y comenzar otros proyectos.



Siempre recordaremos su plantón en el altar de la tercera temporada, su interpretación de 'Like a Virgin' con bisturí en mano, la operación que le hizo a corazón abierto a Derek o su espectacular grito de "intentadlo otra vez" cuando pensaba que Meredith estaba muerta. Momentos por los que la recordaremos como el mejor personaje 'greysiano'. Es hora de cerrar de las puertas del Seattle Grace Hospital. Aunque Shonda no lo quiera ver.