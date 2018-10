Roberto Brasero gana terreno tras revolucionar la información meteorológica

Roberto Brasero no solo comanda la edición meteorológica de sobremesa, sino que también saca tiempo para predecir el tiempo en Onda Cero y colaborar con 'Liarla Pardo' de La Sexta. La clave de su éxito es la naturalidad, su entrega y la apuesta por la innovación de Antena 3, tal y como desveló El País: "En 'Tu tiempo' apostamos por los reportajes, porque yo creía que el tiempo es algo más que llueva o no, es también el resultado de que llueva o no. Cuando llevas más años, innovar es más complicado. Pero hay que forzarse a seguir haciéndolo".

Su entrada en este género periodístico comenzó en Telemadrid, donde fue apadrinado por la recordada Elena Sánchez: "En mi caso fue una especialización sobrevenida después de llevar años en Telemadrid haciendo de todo y cuando casi lo único que me faltaba por hacer era información del tiempo. Llegó a los Informativos la recientemente fallecida Elena Sánchez y me lo propuso diciéndome que me preparara y cuando estuviera preparado salíamos adelante. Se prendió una llama que no ha hecho más que crecer".

Un largo camino para convertirse en un referente

Roberto se apuntó a unos cursos del Instituto Nacional de Meteorología para aumentar sus conocimientos porque "se decidió que la gente que habláramos del tiempo tuviéramos una formación. la opinión". Pero su sapiencia no solo proviene de la formación académica: "Otro camino ha sido el autodidacta, al igual que un periodista se prepara para un debate de investidura pues en la facultad no te enseñan que hay un calendario para una investidura. Cuando tenemos que hablar de las cosas que ocurren en las nubes te tienes que preocupar de que lo que se cuenta es riguroso y veraz".

En Vertele el presentador explicó lo más llamativo de la previsión del tiempo en Antena 3: "Lo que hemos podido aportar es haber bajado el tiempo de las nubes. No solo hablamos de las previsiones, lo relacionamos con las consecuencias que tiene: si llueve más o menos repercute en las cosechas... Hemos dotado al espacio del tiempo de algo más que la mera previsión".

Aunque la gran novedad de 'Tu tiempo' fue la apuesta por la participación de los espectadores: "Ahora tenemos en el bolsillo una cámara de vídeo, y podemos grabarlos y enviarlos al instante. ¿Cómo no aprovechar eso para tener una red de posibles colaboradores, que lleguen a lugares donde una cámara de televisión no va a llegar? Por eso le pusimos de nombre 'Tu tiempo', porque queríamos que lo hiciéramos entre todos. La participación es un pilar, no solo una sección. Está en nuestros genes".

Es evidente que otras cadenas han bebido de la refrescante fuente, pero a Brasero no parece importarle: "Si hemos servido de inspiración, me encanta. Lo que más me gusta es que se puedan hacer. Antena 3 dejó claro con 'Tu Tiempo' que se podía hacer un programa del tiempo en un horario importante como la franja de sobremesa. Esta apuesta es pionera y supone un gran mensaje. Fue muy valiente. Si hay más programas como este será genial, porque significará que los contenidos divulgativos interesan".

Lo que por ahora no ha aprendido el periodista es la razón por la cual todas las conversaciones derivan en charlas sobre la meteorología: "Es un gran misterio. Es una conversación muy socorrida y, de momento, exenta de polémicas, no te compromete. Si hablas de política o fútbol, puede que si vas en un ascensor del bajo al quinto, cuando llegues arriba tengas ganas de matar a tu compañero de ascensor al que apenas conoces. Con el tiempo no existe ese riesgo".