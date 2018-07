Frases míticas "chenoístas" que no podrás olvidar

Pero la receta de su éxito se basa en mostrarse natural: "El triunfo es eso: llegar, conocer y seguir siendo tú. El triunfar para mí es seguir siendo tú por encima de todo". Porque su trabajo "no es agradar constantemente, ni justificarme, ni mostrar qué tan buena gente soy. No me dedico a eso. Me dedico a hacer música". Y para ello nunca se queda "parada en una cosa que sé hacer, sino que me muevo en aguas movedizas, donde no controlo, para poder aprender de qué va". Lo hace con una mirada limpia hacia los demás, porque "la envidia no sirve para nada. Es una estupidez, un gasto de energía. No nutre, te haces un mal a ti mismo".

Eso sí, lo hace con valentía porque "lo fácil no me gusta para nada, me empalaga". Le endulza la vida evitar "lo cómodo por miedo a repetirme". Eso sí, no lo hace intentando agradar a todo el planeta tierra porque "es muy importante no gustar a todo el mundo. Si gustas a todos es que en algo te estás equivocando. Y lo peor es no saber en qué". Pero con los pies en la tierra, porque "la filosofía de un artista es muy bohemia, pero tampoco nos pasemos de bohemios porque hay que comer". Y no mentir, salvo en situaciones excepcionales porque "he dicho que estaba contenta. ¿Por qué lo he hecho? Para que no me pregunten qué me pasaba". Pero ahora olvida malos momentos porque cree "que la energía positiva es mucho más saludable, la negativa es muy gratuita. Es más fácil a veces odiar para no querer, en vez de recordar lo que querías".

Chenoa, con la libertad como bandera, se niega a que le afecten los comentarios de terceros: "Si estuviera pendiente del qué dirán, ¿qué hago? Ese es mi mejor debate. Por el qué dirán todos hemos dejado de hacer cosas y yo me niego en redondo. Mi libertad de expresión es mía. Mi libertad de mi vida es mía, yo la gestiono. Me parece injusto dejar de hacer cosas porque me van a criticar. Lamentablemente estamos tan expuestos que nos estamos encorsetando unos a otros. El debate ha sido interno y la consecuencia me la llevo yo". Amén.