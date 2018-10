Eva González, la gran sorpresa que pone la guinda a 'La Voz'

Eva González explicó ayer en 'El Hormiguero 3.0' que la llamaron de la casa "cuando estaba grabando 'Masterchef' y me dijeron, 'somos de Antena 3', y yo pregunté que qué pasaba. Me dijeron que querían que presentara el programa de éxito de la cadena. Colgué porque me asusté". El susto finalmente tuvo final feliz.

Dudas resueltas

Pero tras el susto llegaron unas crecientes dudas que finalmente tuvieron que ser estudiadas. Y ganó 'La Voz', porque a la presentadora le apasiona la música: "Yo he estado haciendo durante 10 años un espacio en Canal Sur, 'Se llama copla', así que este es mi medio".

Eva no se arrepiente de su decisión: "Yo soy una persona que se deja llevar mucho por lo que siento, y la ilusión, el nuevo reto, las ganas, tenía los ingredientes, las ganas... solo faltaba el sí y lo tenía también".

Es evidente que la tensión de la decisión y la expectación por saber quién presentaría 'La Voz' le han pasado factura: "Hay mucho ruido en mi cabeza ahora. Pero también es verdad que cuando he comunicado mi decisión a las personas que tenía que comunicar, me han dado buenos deseos". Otro final feliz.

Una carrera trepidante

Eva González no ha parado de trabajar desde que comenzó en el mundo de la moda a los 18 años. La Miss España 2003 puso un pie en un plató de televisión y desde entonces su carrera ha ido 'in crescendo'.

La sevillana ha compatibilizado la moda y la televisión con su labor publicitaria al convertirse en embajadora de varias marcas de cosméticos, pero también ha prestado su imagen a campañas de prevención de salud: "He tenido la oportunidad de ser imagen en campañas para la concienciación de la prevención del cáncer de mama y cuando ves los datos y todas las mujeres que lo padecen... ¡te quedas petrificada! Es muy importante acudir a todas las revisiones periódicas con nuestro ginecólogo y llevar un autocontrol en casa. Hay que tocarse, explorarse... hay que perder el miedo a hacerlo".

Eso sí, a la hora de elegir se queda con la tele: "Yo vengo de la moda y eso no lo voy a negar nunca, pero evidentemente me gusta más mi carrera de presentadora porque si no, no hubiera aparcado la otra por la televisión. Empecé a trabajar en moda a los 17 años, y de alguna manera sigue en mí".

Como ven, su vida es trepidante y además afirma que no sabe afrontar la vida sin una sonrisa.... por suerte y lo demuestra. Eva, que acaba de convertirse en madre, recibe su segundo regalo del año al ponerse al frente de uno de los 'killer formats' internacionales. Suerte y al toro.