Así es la trastienda del informativo de Helena Resano

Explica Helena Resano que para abordar un informativo "no existe un protocolo de qué hacer si, por ejemplo, se cae el envío de unas imágenes, si se convoca una rueda de prensa en minutos, si se anuncia una dimisión segundos antes del arranque del informativo. No podemos acudir a un manual de instrucciones para saber qué hay que hacer. Actuamos de forma intuitiva".

Tampoco sirven los protocolos para contar en directo que una compañera de redacción, Letizia Ortiz (a la que sustituyó en la segunda edición del 'Telediario' tras conocerse el compromiso real), dejaba TVE por todo lo alto: "Jamás me había puesto nerviosa en un directo. Pero era consciente de que estaba contando la noticia que todos llevábamos esperando anunciar mucho tiempo. Con el añadido de que estaba hablando de alguien a quien me había cruzado la tarde anterior en los pasillos de la redacción. Esa compañera que me había preguntado por mi bebé y que me había deseado buen fin de semana".

Resano también ha dado cuenta de otros acontecimientos informativos: el 11-S, el 11-M, la elección de Obama, la proclamación del Papa Francisco o el referéndum del Brexit. Pero también ha sufrido algún momento embarazoso, tal y como reconocía a preguntas de Vertele: "Recuerdo la capilla ardiente de Camilo José Cela, cuando estaba haciendo un directo con Ana Blanco. Justo en ese momento salieron Aznar y Ana Botella, con todo el séquito de guardaespaldas y de periodistas, y me arrollaron. Yo los tenía de espaldas, no me vieron y fui literalmente engullida por la masa de gente. Desaparecí de la cámara. Luego, me levanté y seguí contando mi noticia".

Esta periodista también saca tiempo para colaborar con la ONG Amigos Solidarios y no olvida la reivindicación del género femenino, reconociendo que ha sufrido "comentarios machistas que te rebajan por el hecho de ser mujer y periodista. Uno de mis primeros jefes me dijo que lo único que valía de mí eran mis ojos. Y esas cosas tipo: "Bueno sí, tú como eres mona...". Incluso también de compañeras. Son comentarios que pueden minar tu autoconfianza y la única manera de desmontarlos es trabajando y demostrando que no eres sólo unos ojos".

En contra de semejantes actitudes se sumó a la huelga del 8-M, que fue un día que "quienes podíamos, teníamos que visibilizar el papel de la mujer por todas aquellas que no podían hacerlo. Pero ese día había muchas más sillas que la mía vacías como se vio en el informativo; ese día en la redacción la huelga fue casi general y yo creo que era un día para reivindicar el papel de la mujer no solo en el periodismo".