Los grandes olvidados de los premios Emmy

'Breaking Bad', 'True Detective', 'House of Cards', 'Orange is the new black', 'The Big Bang Theory'... y un largo etcétera de series de éxito se verán las caras en los Premios Emmy en la gala del próximo lunes 25 de agosto. Pero no todos los éxitos de esta temporada estarán en el Nokia Theatre de Los Angeles. Repasamos algunos de los grandes olvidados este años en las nominaciones a los Emmy.



Julianna Marguillies acudirá a la gala, ya que está nominada a mejor actriz de drama. Pero es una pena que 'The Good Wife' no opte al premio al mejor drama. Lo mismo le ocurre a 'Homeland': la hasta hace bien poco imbatible en cualquier premio, resulta que este año se ha caído de la principal categoría. Claire Danes repite nominación por tercer año consecutivo.



Otro éxito de audiencia a nivel mundial, 'The Walking Dead', no parece convencer al jurado de los Emmy, ya que no está nominada a nada. Éxito de audiencia, olvido en los premios...



En la última edición de los Globos de Oro, 'Brooklyn Nine-Nine' dio la sorpresa cuando ganó el premios a la mejor comedia. Parece que no ocurrirá lo mismo en los Emmy. En esa misma edición de los Globos de Oro, Amy Poheler recogió el de mejor actriz de comedia; pero los Emmy se han olvidado de 'Parks & Recreation'.



Tampoco las series 'The Americans' o 'Hannibal' no aparecen por ningún lado; lo mismo ocurre con Tatiana Maslany y sus mil interpretaciones en 'Orphan Black'.