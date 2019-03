Los mejores personajes femeninos de la televisión en los últimos años

Diane Lockhart (Christine Baranski) en 'The Good Fight'

'The Good Fight' se ha convertido en una de las series más reivindicativas en activo, y su protagonista, Diane Lockhart, es la definición de mujer empoderada que no se detiene ante ningún obstáculo. La serie, que surgió tras el éxito de 'The Good Wife', cuenta con un grupo de personajes femeninos llenos de complejidades y muy aplaudidos por el público.

Annalise Keating (Viola Davis) en 'Cómo defender a un asesino'

El personaje de Viola Davis lleva años luchando contra los prejuicios y las barreras impuestas a una mujer afroamericana en un mundo de hombres en 'How to get away with murder'. La serie de Shonda Rhimes ha demostrado en incontables ocasiones el peso de sus personajes femeninos, y Annalise con el fuerte carácter que la caracteriza defiende lo que es suyo y no pide perdón a nadie.

Emily (Alexis Bledel) en 'El cuento de la criada'

'El cuento de la criada' es la ficción que más ha removido conciencias en los últimos años. Su realidad distópica en la que la mujer es despojada de todos sus derechos pone los pelos de punta, así como las interpretaciones de sus mujeres protagonistas. Emily ha vivido una de las historias más desgarradoras de la serie, pero sigue siendo un ejemplo de valentía, fortaleza y empoderamiento sin importar lo difícil que sea la lucha.

Sansa Stark (Sophie Turner) en 'Juego de Tronos'

La evolución de Sansa es posiblemente la más espectacular de 'Juego de Tronos'. La joven de Invernalia ha conseguido sobrevivir a todo un infierno con algunos de los peores hombres de Poniente. El personaje de Sophie Turner ha aprendido a valerse por sí misma, a conseguir sus objetivos con inteligencia y se ha convertido en una sabia líder, haciéndose una pieza fundamental del juego.

Clarke Griffin (Eliza Taylor) en 'The 100'

Clarke Griffin es la joven con más responsabilidad sobre la Tierra en 'The 100'. A cargo de decisiones imposibles desde que era una adolescente, se ha convertido en una líder respetada (y temida) que no duda en sacrificarse por su gente una y otra vez. Tampoco se detiene ante nada y se ha convertido en un ejemplo a seguir para toda una generación.

Veronica Lodge (Camila Mendes) en 'Riverdale'

Veronica tenía su futuro decidido por ella como hija mimada de un mafioso en 'Riverdale', pero ella decidió romper con su estereotipo y rechazó sus privilegios para ponerse a la misma altura de los demás capos y ser una pieza más del tablero en lugar de una joven indefensa. Ahora, se ha ganado un lugar en la mesa de los poderosos.

Maeve (Thandie Newton) en 'Westworld'

En el lejano Oeste ficticio de 'Westworld', Maeve ha tomado las riendas de su propio destino y se ha alzado como uno de los personajes favoritos de la serie. Después de ser subestimada en su mundo por ser una mujer, ha resultado ser el robot más poderoso y especial del parque, liderando a su propio séquito y rompiendo con su papel predeterminado.

Quinn King (Constance Zimmer) en 'UnREAL'

Quinn se ha hecho su propio nombre por méritos propios después de años bajo el yugo de algún hombre poderoso en las temporadas de 'UnREAL'. Ha peleado por ganarse su lugar de poder y reivindica el 'girl power' en todas sus decisiones. Su lucha interna por reconciliar el mundo laboral y el personal, algo que nunca sería un problema para un hombre, la ha hecho crecer con el espectador.