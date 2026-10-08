La hija de Halle Berry la defiende de las acusaciones de maltrato infantil a su hermano por su exmarido: "Es para destruir a mi madre"

Nahla Aubry, la hija mayor de Halle Berry nacida de su relación con Gabriel Aubry, ha salido en defensa de su madre tras las graves acusaciones de violencia infantil presentadas por el exmarido de la actriz, Olivier Martínez.

El pasado 1 de octubre, Martínez solicitó la custodia exclusiva de su hijo de 13 años, Maceo, alegando que Berry agredió físicamente al menor el 26 de septiembre y citando otros supuestos episodios pasados.

Ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Nahla ha negado categóricamente estas afirmaciones mediante un documento judicial obtenido por la revista PEOPLE: "Nunca observé nada abusivo en su forma de criar a su hijo".

En su testimonio, la joven de 18 años desmintió cualquier tipo de agresión hacia su hermano: "Jamás he visto a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera. Jamás he visto a mi madre ponerle las manos alrededor del cuello a Maceo, estrangularlo, impedirle respirar ni realizar ninguna conducta que se parezca remotamente a las acusaciones que se han hecho en su contra".

Describiendo a la intérprete como una "madre cariñosa y dedicada", "cálida, comprensiva y muy involucrada", añadió que "puede ser estricta cuando es necesario y espera que sus hijos sigan las reglas y sean respetuosos".

Halle Berry y Olivier Martinez con sus hijos | Cordon Press

Nahla, quien ha convivido con Maceo la mayor parte de su vida, también detalló la implicación de la ganadora del Oscar en el día a día de sus hijos: "Asistía a sus partidos, lo llevaba a los entrenamientos y torneos, y abogaba por su educación y su acceso a tratamiento médico y terapia. Celebra nuestros éxitos, nos apoya en los momentos difíciles y siempre está ahí cuando la necesitamos".

Asimismo, remarcó la seguridad que siempre sintió en el hogar familiar: "Nunca dudé del amor que mi madre me tenía. Siempre me brindó estabilidad, apoyo, orientación y amor incondicional".

La hija de Berry aseguró además que la actriz "nunca" ha hablado mal de sus exparejas: "Mi madre siempre nos ha animado a mantener relaciones afectuosas con nuestros padres".

Por el contrario, recordó un episodio violento del pasado protagonizado por Martínez: "En todos los años que viví con mi madre, nunca la vi actuar violentamente contra nadie; sin embargo, sí recuerdo que Olivier golpeó a mi madre en la entrada de nuestra casa cuando yo era pequeña. Tampoco vi a mi madre arrojarle nada a nadie, ni un cuchillo, ni un plato, ni ningún otro objeto".

Frente a la versión del demandante, Nahla aclaró que las dinámicas que implicaban contacto físico en la casa siempre fueron lúdicas, señalando haber visto a su madre y hermano "luchar juguetonamente, hacerse cosquillas y revolcarse riendo en el suelo o en la cama muchas veces", y remató: "Nunca he visto a Maceo lastimarse, enfadarse, llorar o hacer otra cosa que reírse después de las luchas juguetonas entre él y mi madre".

Halle Berry con su hijo Maceo en 2016 | Gtres

Tras hablar por teléfono con ambos dos días después del presunto incidente del 29 de septiembre, afirmó que el menor "no parecía molesto por nada".

Afectada por el proceso, confesó: "Me quedé impactada, muy triste y muy molesta cuando me enteré de las acusaciones de Olivier contra mi madre", mostrando su enfado al sentir que ella es "una idea de último momento [de él] en su afán por destruir a mi madre".

Respecto a la relación entre Berry y el pequeño, expuso: "Creo que quiere mucho a nuestra madre y tiene un vínculo muy estrecho con ella. Al mismo tiempo, también he presenciado ocasiones en las que Maceo ha sido irrespetuoso, a veces agresivo, y se ha negado a seguir las reglas en casa".

La joven concluyó mostrando su inquietud por no haber podido hablar directamente con su hermano tras la demanda: "Esto me ha afectado mucho porque Maceo es mi hermano, lo quiero muchísimo y me preocupa el impacto que este proceso está teniendo en él y en su relación con mi madre".

Martínez obtuvo una orden de restricción temporal el 1 de octubre que restringe la custodia de la actriz a visitas diurnas (lunes, martes, sábados y domingos de 10:00 a 20:00 horas) previo a la audiencia fijada para el 16 de octubre.