Muere Richard Chamberlain, actor de El pájaro espino y la Shogun original, a los 90 años

Richard Chamberlain, actor nominado al Emmy y conocido rompecorazones de la pequeña pantalla gracias a papeles en series como la adaptación original de Shogun (1980) y El pájaro espino (1983), ha muerto a los 90 años.

Richard Chamberlain en El pájaro espino | Cordon Press

"Nuestro querido Richard está ahora con los ángeles (…) Es libre y se eleva hacia aquellos seres queridos que nos precedieron. Qué bendecidos fuimos por haber conocido a un alma tan increíble y cariñosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas elevándole hacia su próxima gran aventura", ha dicho en un comunicado compartido por EFE su expareja, Martin Rabbett, de la cual se separó en 2010 pero guardaban gran relación.

Chamberlain falleció la noche del sábado 29 de marzo en Hawái por complicaciones de un derrame cerebral, según informó su agente, Harlan Boll en un comunicado el domingo, que por dos días no le han permitido cumplir 91 años.

El actor Richard Chamberlain en 2012 | Cordon Press

Su carrera actoral se vio truncada cuando fue reclutado por el Ejército de los Estados Unidos en 1956 y sirvió en Corea. Chamberlain regresó a Los Ángeles, donde cofundó un grupo de teatro y tuvo pequeños papeles en televisión antes de convertirse en el Dr. Kildare en la serie homónima.

Chamberlain se convirtió en un ídolo adolescente y más tarde participó en películas con Katherine Hepburn, en musicales y obras de teatro de renombre.

Richard Chamberlain en una imagen de archivo | Getty Images

En los años 70 protagonizó películas como Lady Caroline Lamb, Los tres mosqueteros (1973) El coloso en llamas. También interpretó al Jason Bourne original en la miniserie de 1988, El caso Bourne.

El actor fue nominado a cuatro premios Emmy por Shogun, El pájaro espino, Wallenberg, y El conde de Montecristo (1975).

Richard Chamberlain en Shogun | Getty Images

Debido al éxito de sus papeles como galán rompecorazones, no reveló públicamente su homosexualidad hasta los 68 años ya que temía que arruinara su carrera.

"Cuando creces en los años 30, 40 y 50 siendo gay, no solo no es fácil, sino simplemente imposible. Asumí que había algo terriblemente mal en mí", declaró al New York Times en 2014. "Ya no tenía miedo. Fue una experiencia maravillosa. La gente era abierta, amable y dulce", señaló en una entrevista en 2019 según Reuters.