El director Ali Abbasi se disculpa y explica su versión tras ser acusado de manosear a un actor

En las últimas horas se había conocido que el director de cine Ali Abbasi había sido despedido de sus agencias de representación después de salir a la luz un presunto manoseo a un actor en la fiesta posterior a los Globos de Oro.

Según medios como Variety o Deadline, el supuesto incidente tuvo lugar en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles y las explicaron que "un ebrio Abbasi manoseó agresivamente a un actor de primera línea representado por la CAA".

Ahora, y coincidiendo con su reaparición en los Independent Spirit Awards, el director de The Apprentice. La historia de Trump, protagonizada por Sebastián Stan y Jeremy Strong, ha roto su silencio y dado su versión a través de X.

Maria Bakalova, Ali Abbasi y Sebastian Stan en Cannes | Cordon Press

"Quiero abordar los artículos recientes sobre mí de manera directa y abierta. Entiendo perfectamente que mi acción hizo que alguien se sintiera incómodo, independientemente de mi intención, y por eso, lo siento de verdad", se disculpó.

"Había pasado tiempo con la persona en cuestión en múltiples ocasiones y tenía motivos para pensar que teníamos una relación amistosa. Cuando lo vi en la fiesta de los Globos de Oro, me entusiasmé por volver a verle. Hice un gesto demasiado familiar, una palmada en el trasero, que pretendía ser juguetón y de ninguna manera sexual. Rápidamente me di cuenta de que había interpretado mal la situación. Me disculpé con él en el acto y al día siguiente me aseguré de que mis representantes reiteraran mi disculpa", aseguró.

"La sugerencia de que mi representante me dejó de lado debido a esta interacción es falsa. Mi decisión de separarme fue una decisión profesional a largo plazo que no estuvo determinada por motivaciones a corto plazo. Creo en asumir la responsabilidad de mis acciones; cometí un error, me disculpé y aprendí una valiosa lección de vida", aclaró.

"Sigo agradecido por el increíble trabajo de nuestro elenco, equipo y seguidores en The Apprentice, y espero que la atención se centre en sus logros", concluyó sobre su cinta, la cual opta a dos Oscar en las categorías de Mejor actor y Mejor actor de reparto para Stan y Strong, respectivamente.