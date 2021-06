'Mujer': Los 5 nuevos personajes que han llegado para cambiarlo todo

Raif, la sonrisa de Ceyda

Aunque la primera impresión de Ceyda no fue demasiado halagüeña, lo cierto es que a estas alturas podemos decir que es uno de los personajes indispensable e imprescindible de esta historia. No solo por haberse convertido en una verdadera hermana para Bahar. No solo por querer, cuidar y proteger a Nisan y Doruk como una verdadera madre. No solo por ser la mejor consejera de Arif.

Ceyda tiene ahora tanto peso que ella sola podría ser la protagonista de cualquier serie turca. Tiene una historia tan apasionante que cualquiera querría ver un spin off de esta mujer.

Con Ceyda hemos vivido su turbulenta relación con Yusuf e Hikmet. Con Ceyda hemos vivido su divertido matrimonio con Pelhami. Con Ceyda hemos corroborado una vez más que una madre es capaz de cualquier cosa por su hijo.

Ceyda ha sufrido lo indecible. La vida la ha golpeado una y otra vez, pero ella siempre se ha levantado y ha mostrado su espléndida sonrisa. Y ahora parece que el karma ha decidido actuar en consecuencia y devolverle todo el bien que ha hecho en formato 'hombre ideal'.

Raif se nos presentó con el ceño casi tan fruncido como el de Arif en los primeros tiempos. Sin embargo, el tiempo y, sobre todo, el encanto de Ceyda han conseguido arrancarlo del encierro interior en que estaba atrapado.

Raif ha vuelto a sonreír. Raif ha dejado de ver documentales de animales las 24 horas del día. Raif se ha esforzado para encontrar los mejores regalos. Raif ha recuperado el sentido del humor. Raif ha recuperado la ilusión.

Y ese milagro tiene nombre propio: Ceyda, que, a su vez, también puede haber encontrado alguien que la acepta tal cual es, que no juzga su pasado y que la quiere con todas sus circunstancias.

Ahora el reto está en que Ceyda se crea que lo que está pasando es verdad, que olvide todos los prejuicios, que ignore el qué dirán y, sobre todo, que recupere su autoestima y se vea a sí misma como lo que es: una gran mujer.

Satilmis, una sorpresa inesperada

Ceyda pasa del enfado a la ternura con Satilmis al descubrir lo que ha hecho por Arda | antena3.com

Pero si la aparición de Raif ha provocado una nueva ilusión en Ceyda, la irrupción en su vida de Satilmis ha sido todo un terremoto. Y la verdad es que su llegada tampoco fue especialmente bien recibida.

Arda es ya un poco hijo de toda la audiencia. A todos nos enternece su presencia. A todos nos emociona el amor que transmite hacia su madre. A todos nos alegró descubrir su potencial. Por eso, la noticia de que Arda no era hijo de Ceyda, y, sobre todo, el empeño de Emre en buscar a su hijo biológico nos enfadó profundamente.

Una vez más Ceyda era la víctima de un hombre que solo pensaba en sí mismo y que no le importaba llevarse por delante lo que fuera con tal de salirse con la suya, aunque fuera un niño tan especial como Arda.

Y justo es decir que la personalidad de Satilmis tampoco ayudó mucho. Llegó como un torbellino y la intuición nos decía que iba a provocar más de un dolor de cabeza. Pero, al igual que sucedió con su madre, la primera impresión también nos jugó una mala pasada.

Satilmis simplemente imitaba lo único que conocía. Sin embargo, cuando descubrió el calor de un hogar; cuando descubrió que le abrochaban el abrigo; cuando descubrió que lo llevaban al colegio; cuando descubrió el abrazo de una madre, Satilmis mostró su verdadero fondo.

El de un niño algo travieso, pero de gran corazón. Y, sobre todo, el de un niño que sabe devolver el amor que le dan y que ya tiene claro dónde quiere vivir.

Kismet, la hermana pródiga

Cem se rinde ante Kismet y le implora su amor: ¿será correspondido? | antena3.com

Quizá una de las razones por las que Satilmis se aburra en casa de su padre sea Kismet, que está a años luz de la alegría, la impulsividad y la energía de Ceyda.

Eso sí, ahora que vamos conociendo algo mejor su historia no podemos dejar de comprender su actitud no-maternal. ¿Cómo criticar su comportamiento después de saber lo que sufrió?

Además, no podemos perder de vista que Kismet es uno de los personajes más contradictorios de esta historia. Cuando la conocimos la incluimos directamente en el grupo de los buenos. Recordemos que hizo cuanto pudo por salvar a Bahar y sus hijos de la amenaza de Nezir.

Sin embargo, poco a poco fuimos percibiendo detalles que nos iban poniendo en alerta. Fue muy sucia su jugarreta para encarcelar a Sarp el día de la fiesta de circuncisión de Doruk y tampoco jugó demasiado limpio en la defensa de Arif tras el trágico accidente que todo lo cambió.

Es cierto que actuaba con buena intención: quería ayudar a su hermano por encima de todas las cosas, pero elegía mal las formas. Podría decirse que Kismet ha heredado de Yusuf bastantes más genes que Arif.

Y por si esos detalles no fueran suficientes, también descubrimos su implicación en la red de tráfico de ollas de Cem. Al menos ha insistido en alejar a Bahar de ese oscuro negocio, pero aún no está del todo claro hasta qué punto se ha manchado las manos.

Y, a mayores, ahora descubrimos que su relación con Emre tampoco es tan clara y sincera como parecía.

Cem, la nueva amenaza

La venganza que cambió la personalidad de Cem y le volvió una persona oscura | antena3.com

Por si Bahar no hubiera tenido suficientes desgracias en su vida (su viudedad en dos tiempos, la enfermedad, los problemas económicos, tener a Sirin como hermana), ahora ha llegado a su vida un nuevo dolor de cabeza llamado Cem.

Lo cierto es que el origen de este nuevo problema ha sido Berzan, que podría decirse que nunca la vio con buenos ojos, pero ahora la metió en uno de esos líos de los que es muy complicado salir.

Cem ha entrado en esta historia como el nuevo "jefe" de Bahar, como una nueva amenaza, como el causante de más lágrimas… Sin embargo, parece que desde ese punto de vista la situación se ha resuelto.

Y curiosamente Cem es otro personaje contradictorio. Es capaz de amenazar sin despeinarse a una madre con hacer daño a sus hijos si no obedece sus órdenes, pero también llora como un niño abrazado al patuco de la hija que perdió.

Fazilet, la narradora necesaria

La buena acción de Bahar que atrae una buena noticia de Fazilet | antena3.com

El destino quiso que el día que despedimos a Hatice también fuera cuando conocimos a Fazilet, que poco a poco se ha convertido en parte importante de la historia.

No solo ha conseguido una extraordinaria oportunidad de futuro para Arda, sino que también se ha convertido en el sustento de Ceyda y Bahar.

Con la primera ha tenido sus más y sus menos porque podría decirse que son casi de planetas distintos, pero han aprendido a tolerarse y respetarse sus respectivas personalidades.

Con la segunda ha establecido una relación muy especial. Bahar se ha convertido en la musa de Fazilet y puede suponer el gran regreso de la brillante escritora porque ¿acaso hay mejor historia que contar que la de esta 'Mujer'?