Xplora registra una audiencia media de 1,8% durante el fin de semana

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

VIERNES

Neox: Los Simpson 617.000 (3,4%)

Nova: Bella Calamidades 501.000 (3,9%)

Nitro: Ley y Orden 492.000 (3,2%)

Xplora: Cuerpos Embarazosos 306.000 (1,8%)

La Sexta3: Cine - El Perfume 298.000 (1,8%)



La Siete: La Voz directos 314.000 (1,9%)

FDF: La que se avecina 588.000 (4,3%)

Boing: Cine - Scooby Doo 473.000 (2,6%)

Divinity: Cine - Sobreviviendo a la Navidad 310.000 (1,7%)

Energy: Crónicas carnívoras 256.000 (1,7%)



Clan TV: Bob Esponja 501.000 (3,4%)

Teledeporte: Conexión TDP 47.000 (0,3%)

24H: La noche en 24H 180.000 (1%)



Disney Channel: Shake it up 393.000 (2,2%)

Intereconomía TV: El gato al agua 366.000 (2%)

Marca TV: Fútbol Liga española 752.000 (4,1%)

MTV: Gandía Shore 139.000 (0,7%)

13TV: Cine Western - Tornado 389.000 (3,4%)

Discovery Max: Dynamo el mago 733.000 (3,9%)

Paramount Channel: Cine - Jackie Brown 279.000 (1,6%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 615.000 (3,7%)

Nova: Tu cara me suena 537.000 (3,5%)

Nitro: Ley y Orden 405.000 (2,3%)

Xplora: Cuerpos embarazosos 339.000 (2,1%)

La Sexta3: Cine - Casa de arena y niebla 351.000 (2,1%)



La Siete: Hay una cosa que te quiero decir 193.000 (1,4%)

FDF: CSI Miami 514.000 (3,9%)

Boing: Cine - Doreamon Gato Cósmico 405.000 (2,3%)

Divinity: Callejeros Viajeros 281.000 (1,7%)

Energy: ¿Quién da más? 306.000 (2,3%)



Clan TV: Caillou 646.000 (15,1%)

Teledeporte: Baloncesto Liga ACB 148.000 (1,1%)

24H: Telediario 129.000 (0,9%)



Disney Channel: Cine - Bichos 626.000 (3,6%)

Intereconomía TV: Telediario 1 201.000 (1,4%)

Marca TV: Futboleros 558.000 (5,7%)

MTV: Gandía Shore 180.000 (1,3%)

13TV: Nuestro Cine 283.000 (2,4%)

Discovery Max: Así se hace 213.000 (1,5%)

Paramount Channel: Cine - Pulp fiction 279.000 (1,7%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 730.000 (3,5%)

Nova: Atrapa un millón 438.000 (2,3%)

Nitro: Sin rastro 516.000 (2,5%)

Xplora: Empeños a lo bestia 424.000 (2,6%)

La Sexta3: Cine - De profesión duro 435.000 (2,2%)



La Siete: La Voz Directos 196.000 (1,2%)

FDF: La que se avecina 842.000 (4,2%)

Boing: Hora de Aventuras 368.000 (1,7%)

Divinity: Cine - Una mama en apuros 234.000 (1,1%)

Energy: ¿Quién da más? 303.000 (1,9%)



Clan TV: Bob Esponja 509.000 (2,6%)

Teledeporte: Motocross 119.000 (0,7%)

24H: Elecciones Cataluña 258.000 (1,3%)



Disney Channel: Cine - Bichos 337.000 (5,7%)

Intereconomía TV: El gato al agua 560.000 (2,7%)

Marca TV: Futboleros 545.000 (2,7%)

MTV: Gandía Shore 732.000 (3,3%)

13TV: Nuestro Cine 330.000 (2%)

Discovery Max: Cazasubastas 314.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - El guerrero americano 344.000 (1,6%)