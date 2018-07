Xplora lidera la Madrugada de las TDT del domingo (8,2%) superando a Telecinco (3,3%)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



VIERNES

Neox: Los Simpson 533.000 (3%)

Nova: La Patrona 559.000 (3,2%)

Nitro: Sin Rastro 376.000 (2,2%)

Xplora: Empeños a lo bestia 252.000 (2,2%)

La Sexta3: Cine - Tentación en Manhattan 333.000 (1,8%)



La Siete: Me cambio de familia 194.000 (1,3%)

FDF: La que se avecina 604.000 (4,4%)

Boing: Doraemon: Vecinos invasores 623.000 (3,5%)

Divinity: La casa de mis sueños 385.000 (2,8%)

Energy: ¿Quién da más? 173.000 (1,3%)

Nueve: El comisario 147.000 (0,9%)



Clan TV: Bob Esponja 496.000 (3,3%)

Teledeporte: Fútbol: Clasificación Mundial - Suecia-Portugal 98.000 (0,9%)

24H: La noche en 24H 113.000 (0,6%)



Disney Channel: Cine - Descubriendo a los Robinsons 281 (1,5%)

Intereconomía TV: Queremos Opinar 172.000 (1,5%)

MTV: Catfish: Mentiras en la red 91.000 (0,7%)

13TV: Al día 309.000 (1,6%)

Discovery Max: Dynamo: El mago 918.000 (4,8%)

Paramount Channel: Cine - El Mediador 372.000 (2%)



SÁBADO

Neox: Cine - Una pandilla de altura 501.000 (3%)

Nova: Tu cara me suena 474.000 (3,2%)

Nitro: Ley y orden: Unidad de víctimas especiales 393.000 (2,3%)

Xplora: Buscadores de fantasmas 223.000 (1,8%)

La Sexta3: Cine - Dicen por ahí 435.000 (2,6%)



La Siete: Callejeros 422.000 (2,5%)

FDF: La que se avecina 590.000 (3,7%)

Boing: Cine- Tom y Jerry 452.000 (2,8%)

Divinity: Me pido este vestido 288.000 (2,1%)

Energy: C.S.I. 189.000 (1,2%)

Nueve: Hospital Central 64.000 (0,4%)



Clan TV: Peppa Pig 689.000 (16,1%)

Teledeporte: Estudio Estadio 117.000 (0,8%)

24H: Zoom tendencias 99.000 (1,4%)



Disney Channel: Cine - La película de Stitch! 392.000 (2,4%)

Intereconomía TV: Punto pelota 52.000 (0,4%)

MTV: Vergüenza Ajena 169.000 (1%)

13TV: Nuestro cine: Nuevo en esta plaza 404.000 (3,1%)

Discovery Max: El mago Pop 295.000 (2,3%)

Paramount Channel: Cine - Presunto homicida 304.000 (1,8%)

DOMINGO

Neox: Los Simpson 678.000 (3,2%)

Nova: Atrapa un millón 352.000 (1,8%)

Nitro: Escudo Humano 404.000 (2,6%)

Xplora: La casa de empeños 501.000 (2,5%)

La Sexta3: Cine - Míos, tuyos y nuestros 377.000 (1,9%)

La Siete: Salvame Deluxe 282.000 (1,8%)

FDF: La que se avecina 960.000 (4,9%)

Boing: Doraemon Gato Cósmico 363.000 (1,8%)

Divinity: Tu casa a juício 340.000 (1,7%)

Energy: C.S.I. Miami 262.000 (1,3%)

Nueve: Hospital central 90.000 (0,5%)



Clan TV: Bob esponja 537.000 (2,9%)

Teledeporte: Baloncesto: Liga ACB / Real Madrid - Estudiantes 415.000 (2,7%)

24H: Telediario fin de semana 2 176.000 (0,9%)



Disney Channel: Cine - Zafarrancho en el rancho 372.000 (2,5%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 208.000 (3,2%)

MTV: Vergüenza Ajena 295.000 (1,5%)

13TV: Nuestro cine: El pequeño coronel 392.000 (2,2%)

Discovery Max: Así se hace: coches alucinantes 394.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - La ley de Murphy 540.000 (2,8%)