Xplora, líder absoluta de la Madrugada (9,2%)

La oferta temática de Atresmedia TV suma en octubre un 9,1% (a cuatro décimas de las de Mediaset que tiene un canal más).



Neox (2,2%) se mantiene como una de las cadenas favoritas del público joven (7,6%). Es temática líder en jóvenes en la tarde de lunes a viernes (11,6%) con las mejores sitcoms estadounidenses ('The Big Bang Theory', 'Como conocí a vuestra madre' y 'Dos hombres y medio'). 'Los Simpson' vuelve a protagonizar la lista de lo más visto de las temáticas en el mes. Seis de las diez emisiones no deportivas más vistas son capítulos de la serie.



Destaca Neox Kidz y su acción 'Truco o susto' de la noche del 26 de octubre, cuyos cortometrajes dedicados a Halloween alcanzan un 8,4% en niños.



Nova (2,1%) vuelve a ser la temática femenina más vista del mercado y amplía su distancia con Divinity (1,9%) y Nueve (0,7%) y se mantiene como temática líder en la tarde de lunes a viernes (3,8%) con su oferta de serie.



Xplora (1,6%) es líder absoluta en la franja de Madrugada, con un 9,2%, por encima de las generalistas y alcanza un 2,4% en target comercial. El 27 de octubre registra dos de las emisiones más vistas de su historia con “La casa de empeños” (632.000 y un 3,3% y 503.000 y 2,7%).



Nitro (1,6%) es temática líder en su público objetivo, los hombres mayores de 45 años, con un destacado 2,7%. 'Sin rastro', 'El mentalista', 'Walker Texas Ranger'… se sitúa entre lo más visto de la cadena.



laSexta3 (1,6%) logra en octubre todo un hito: 'La jungla 4.0' se convierte en la emisión más vista de la historia de la cadena con casi un millón de espectadores (968.000) y nada menos que un 5,9% de share. Es la opción temática líder de su franja y llega a superar el 12% en su último tramo, en el que llega a ser líder absoluto por encima incluso de las generalistas. Es la emisión no deportiva más vista de los canales temáticos desde febrero.