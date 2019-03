Viriato volvió a ganar la batalla. Y ya van cinco. La serie Hispania arrasó anoche: el 23,2% de la audiencia estuvo pendiente de la lucha de los rebeldes de Caura contra los romanos.



Cerca de 4,5 millones de espectadores siguieron la lucha que mantiene este grupo de iberos contra el ejército de Roma. El episodio de ayer, titulado "Asesinos", fue el programa más visto del día, seguido por casi el 24% del target comercial.

VIRIATO vs. VILCHES



Ni el regreso del doctor Vilches ni la historia de amor de los Príncipes de Asturias pueden con la lucha entre hispanos y romanos. La serie, producida por Bambú Producciones para Antena 3, se ha convertido en imbatible para las demás cadenas. Anoche, la veterana serie de Telecinco 'Hospital Central' fue la tercera opción para los espectadores: un 12% de share, un punto menos que 'Comando Actualidad' (13%), de La 1.



Titulares como "Los romanos de Antena 3 pisotean a los médicos de Telecinco" (Vanitatis) o "Hispania avasalla a 'Hospital'con el doble de espectadores" (Vertele) reflejan los datos de audiencia de la serie. A pesar de los continuos cambios en la programación, la cadena de Fuencarral no consigue arrebatar la noche del miércoles a los romanos de Antena 3.



Como titula Fórmula TV, "Viriato (23,2%) derrota sin miramientos a Vilches (11,8%) en su primer enfrentamiento", anoche fue el primer cara a cara entre Viriato y Vilches. Y el doctor no salió bien parado. Tampoco lo hizo la TV movie 'Felipe y Letizia', con la que Telecinco esperaba eliminar desde su estreno a Hispania. Pero ocurrió todo lo contrario: la serie barrió en audiencia la noche de su estreno con casi 5 millones (4.768.000) y el 22,7% de cuota, superando en 3,4 puntos y 730.000 espectadores a la miniserie de Telecinco



NI LOS PRÍNCIPES NI BELÉN ESTEBAN



Y es que Telecinco lo ha intentado de todas formas. Y le está saliendo muy caro. Primero por contraprogramar 'Felipe y Letizia' buscando el enfrentamiento con el estreno de Hispania, por lo que tendrá que pagar una multa y hacer frente a un expediente por el continuo cambio horario de la TV movie.



Después probó suerte con su "estrella": Belén Esteban. La cadena de Fuencarral enfrentó a la 'princesa del pueblo' contra Viriato, pero tampoco ganó. El tercer episodio de Hispania marcó una ventaja de casi 2 millones de espectadores y 10,6 puntos frente a la segunda opción, 'España pregunta, Belén responde', que registró por su parte 2,9 millones y el 15,2%.



Para más inri, RTVE presentó una demanda por plagio del formato 'Tengo una pregunta para Usted', del que el ente público tiene todos los derechos del formato original de la francesa TF1.



Para el cuarto asalto, Telecinco programó 'Más allá de la vida'. El programa presentado por Jordi González fue seguido por 2,6 millones y 13,1% de share. Antena 3 aventajó con Hispania en más de 1,5 millones y 8,6 puntos el programa del Telecinco.