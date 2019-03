'Top Chef', líder de su franja con más de 2,3 millones (14,5%)

'Top Chef' despidió anoche Jesús Almagro. El programa de Antena 3 lideró su franja de emisión con más de 2,3 millones de espectadores, un 14,5% de share. 'Top Chef' supera al resto de la oferta televisiva en durante su emisión: en +0,2 puntos a la película 'Up in the air' de Telecinco (14,2%) y en +8,5 puntos a la oferta de La 1 (6%), que estrenó anoche el programa 'Tu Oportunidad' (6,4%) y a 'Comando Actualidad' (5,8%).



El programa culinario de Antena 3 lidera el target comercial (17,4%) y entre los espectadores de 4 a 24 años y los de 35 a 44 años. También lidera en Andalucía (13,4%), Castilla-La Mancha (19%), Aragón (18,6%), Castilla y León (15,1%) y Resto (17,6%).



'El Hormiguero' fue la emisión más vista del día con más de 2,4 millones de espectadores (12,7%) con la visita de Tamara Falcó. El espacio de Antena 3 lideró entre los espectadores de 13 a 44 años. El programa que presenta Pablo Motos logró el 'minuto de oro' del día con más de 3,7 millones de espectadores a las 22:22 horas, con un 18,9% de share.



Por la tarde, 'El Secreto de Puente Viejo' lideró en su franja de emisión con cerca de 1,9 millones de espectadores (19,6%). La serie supera en 1 punto a la oferta de Telecinco y lidera entre los espectadores mayores de 45 años.



El informativo de Antena 3 Noticias 1 lideró en su franja de emisión con más de 2 millones y el 15,5% de share.



Por otro lado, laSexta (6,1%) gana a su competidora directa Cuatro (5,9%) por +0,2 puntos. En el prime time, la diferencia es aún mayor: laSexta registra un 7,5% de cuota frente al 6,2% de Cuatro, a +1,3 puntos de diferencia. 'El Intermedio' superó los 2 millones y un 11% de audiencia.