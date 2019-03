'Top Chef' fue la emisión más vista del día con más de 3,2 millones

'Top Chef' entra en su recta final como la emisión más vista del miércoles con más de 3,2 millones de espectadores y el 20,1% de share en Antena 3. El talent culinario de la cadena lideró entre el target comercial con un 24,4% de cuota y entre los espectadores de 25 a 54 años.



El programa de Antena 3 también lideró en Madrid (26,5%), Castilla-La Mancha (23,2%), Aragón (24,9%), Asturias (23,4%) y Castilla y León (26,3%).



Antes, 'El Hormiguero' lideró su franja de emisión con más de 2,6 millones y el 13,4% de share. El programa lideró en el target comercial (15,8%) y entre los espectadores de 13 a 44 años.



Por la tarde, 'El Secreto de Puente Viejo' fue visto por más de 1,9 millones de espectadores y el 19,3% share. Antena 3 cierra el miércoles con un 14,9% de cuota y lidera la franja de la Mañana (17,4%).

LASEXTA (6,6%) GANA A CUATRO (4,2%)

Por su parte, laSexta registra un 6,6% de cuota en el día y gana a su competidora directa, Cuatro (4,2%). Este liderazgo es aún mayor en la franja del prime time, donde laSexta anota un 7,6% de share frente al 3,3% de Cuatro.



'El Intermedio' fue la emisión más vista de la cadena, con más de 2,2 millones de espectadores y el 11,5% de share. El programa lideró entre los espectadores de 45 a 54 años (15%) y en País Vasco (16,3%) y Madrid (16,2%).



Después, la serie 'Person of Interest' promedia un 5,4% de share y cerca de 1 millón de espectadores con los dos capítulos emitidos anoche. La ficción supera en +1,9 puntos a la oferta de Cuatro ('Homeland' y 'The Americans') en franja de coincidencia.



En la franja del late night, laSexta alcanza un 6,3% de cuota (Cautro promedia un 3,2%). El programa 'En el aire' anotó un 6,9% de share (612.000 espectadores).



El grupo Atresmedia TV fue líder del día con un 30,8% de cuota de pantalla total, mientras que Mediaset suma un 30,6% a pesar de contar con un canal más. En prime time la diferencia es mayor (31,5% vs. 29,7%).