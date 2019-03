'The Walking Dead' vuelve a batir récord de audiencia

Los zombies siguen amenazando a los protagonistas de 'The Walking Dead'. La cadena AMC emitió este domingo el final de midseason de la sexta temporada con un éxito de audiencia que, aunque era esperado, no deja de sorprender por tratarse de una serie de cable.



El episodio emitido este 29 de noviembre en AMC congregó a 14 millones de espectadores en EEUU; 8,9 millones teniendo en cuenta al público adulto, es decir, edades comprendidas entre los 18 y 49 años. Las cifras han sido muy buenas, por encima de la media de la temporada, ya que los capítulos anteriores este año han cosechado una media de 13,2 millones de espectadores.



El capítulo, titulado "Start to Finish", no ha alcanzado los resultados obtenidos por el final de la midseason del año pasado, que reunió a 14,8 millones de espectadores.