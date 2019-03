'The Walking Dead' y 'Game of Thrones': despedida y regreso de récord

Los zombies se despidieron este domingo de sus fieles seguidores. 'The Walking Dead' emitió el último capítulo de su exitosa tercera temporada batiendo un nuevo récord: la ficción de AMC registró 12,4 millones de espectadores en total (8,1 millones en el target de 18 a 49 años), lo que supone una importante mejoría respecto al último episodio de la segunda temporada en marzo de 2012, que reunió a 9 millones de espectadores.



"Es una alegría poder trabajar con actores tan tremendos que dan vida a esta historia que sigue cautivando y atrayendo a más espectadores", dijo en un comunicado el presidente de AMC, Charlie Collier. "La serie se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular", añadió.



Este domingo también fue el día elegido por HBO para volver al Poniente. La cadena de cable estadounidense estrenó la tercera temporada de 'Game of Thrones' (que se podrá ver en nuestro país a partir del 9 de abril en Canal+).



El regreso de 'Juego de Tronos' congregó a una audiencia de 4,4 millones de espectadores, un registro que supone un aumento de 13% comparado con el debut de la segunda temporada en abril del año pasado.



La serie está basada en las novelas de George R.R. Martin, que ejerce como productor ejecutivo en el programa. La cadena HBO aún no ha oficializado la renovación de la serie para una cuarta temporada, pero se espera que lo haga próximamente.



Además de las cifras de estas dos series, la miniserie de History Channel 'The Bible' (emitida con gran éxito en Antena 3) se despidió el domingo por la noche con 11,7 millones de espectadores en EEUU.