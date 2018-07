'The Walking Dead' se despide hasta el año que viene con más de 12 millones de espectadores

"No podríamos estar más felices de que la audiencia siga respondiendo en un número cada vez mayor ante la destacada labor de este equipo increíblemente talentoso", ha dicho Charlie Collier, presidente de AMC, tras conover la audiencia del capítulo que pone punto y seguido en la cuarta temporada de 'The Walking Dead'.



Más de 12 millones de espectadores vieron este domingo el episodio titulado "Too Far Gone" de la serie que protagoniza Andrew Lincoln. A pesar de luchar contra eventos de peso, como el partido de la NFL, el octavo capítulo de la cuarta temporada creció casi un 30% más de audiencia que el capítulo de mitad de temporada de la tanda anterior.



"Sólo estamos en el ecuador de esta cuarta temporada, pero sé que hablo en nombre de todo el reparto y del equipo de Atlanta, cuando les digo gracias a todos fans por acompañarnos en nuestra pasión por estos personajes y su viaje", sentencia eufórico Collier.



'The Walking Dead' sigue siendo el programa más visto de la televisión por cable y los primeros ocho episodios de la cuarta temporada arrojan un promedio de 13 millones de espectadores. El mejor dato, que marcó el récord de la serie, lo consiguió con "30 Days Without An Accident" ("30 días sin un accidente"), el primer capítulo de esta cuarta temporada, que fue seguido por más de 16 millones de espectadores.