Los zombies de 'The Walking Dead' han vuelto insaciables. La serie arrasa en audiencia con cada nuevo capítulo de esta cuarta temporada. La segunda entrega, titulada "Infected", fue vista por casi 14 millones de espectadores en Estados Unidos.



La serie de AMC pierde casi 2 millones respecto a la semana pasada (el estreno fue récord absoluto de audiencia con 16 millones), pero se mantiene como líder de los domingos.



"Infected" fue seguido por 13,9 de espectadores, lo que supone un descenso del 13% con respecto a "30 días sin un accidente" según datos de TV by the Numbers, el estreno de esta temporada y capítulo más visto en la historia de la serie.



Fox España emite la serie con tan solo 24 horas de diferencia. La cadena encabeza el ranking de audiencias de las televisiones de cable en nuestro país, al superar los 300.000 espectadores (1,4%).