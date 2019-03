'The Flash', el mejor estreno de The CW de los últimos cinco años

Llegó como un rayo... y arrasó. El estreno de 'The Flash' fue visto por más de 4,5 millones de espectadores en EEUU, convirtiéndose en el mejor estreno en los últimos 5 años en la cadena The CW.



El nuevo superhéroe de The CW anotó 1,8 puntos en demográficos, superando a la oferta de otras networks como ABC y FOX, según datos del portal TV by the Numbers.