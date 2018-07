Teledeporte cae al 0,2% de audiencia

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 583.000 (3,3%)

Nova: Doña Bárbara 317.000 (2%)

Nitro: NitroCine - Damage 388.000 (2,1%)



La Siete: Callejeros Viajeros 423.000 (2,1%)

FDF: La que se avecina 584.000 (4,1%)

Boing: El asombroso mundo de Gumball 452.000 (3,1%)

Divinity: Cinco Hermanos 228.000 (1,3%)

Energy: Campeones 149.000 (1%)



Clan TV: Bob Esponja 467.000 (2,7%)

Teledeporte: Euro 2012 58.000 (0,4%)

24H: La noche en 24H 323.000 (1,8%)



Disney Channel: Wasabi Warriors 353.000 (2,5%)

Intereconomía TV: El gato al agua 427.000 (2,2%)

Marca TV: Futboleros 115.000 (1%)

MTV: Jersey Shore 165.000 (1,1%)

13TV: Cine - Red Scorpion 211.000 (1,1%)

Discovery Max: Así se hace 249.000 (1,3%)

Paramount Channel: Cine - Rebelde sin causa 147.000 (0,8%)



Xplora: Las Vegas prision central 409.000 (2,7%)

La Sexta3: Cine - Taxi Driver 358.000 (1,9%)



La cadena de deportes de la TDT, Teledeporte, hizo ayer mínimo de audiencia (0,2%) porque, paradógicamente, no tiene eventos deportivos. La Eurocopa se juega en Telecino y Cuatro, Roland Garros se siguió en Cuatro y la final de la Liga ACB entre el Real Madrid y el Barcelona Regal se la ha "robado" La 1 de TVE.



Teledeporte tuvo ayer una programación llena de deportes olímpicos que fuera de el evento mundial no tienen gran seguimiento de audiencia (hockey patines, balonmano...).



Xplora y La Sexta3, ambas con 1,1% de audiencia, se imponen a Discovery Max (1%) y Paramount Channel (0,7%). Los canales de La Sexta superan ampliamente a su competencia directa en las franajs de Tarde, prime time y late night.



FDF lidera las TDT con 2,9% de share, seguida de Neox (2,4%). Energy (0,7%) no remonta con la Eurocopa y los especiales que emite de la competición.