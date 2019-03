Telecinco registra su peor octubre histórico con un 13,8% de share

Telecinco ha cerrado octubre con un 13,8% de share, su peor dato histórico en este mes. La cadena de Mediaset pierde -1,3 puntos respecto al mismo mes en 2015 (15,1%).

En horario estelar, la diferencia es de -1,5 puntos (13,9% en prime time de octubre de 2016 vs. 15,4% de 2015). Telecinco pierde -0,4 puntos en prime time respecto al mes pasado (14,3% en septiembre) a pesar de que en octubre ha estrenado dos de sus grandes apuestas de temporada: 'La Voz' y 'La que se avecina'.

Los nuevos capítulos de la novena temporada de 'La que se avecina' han promediado un 22,9% de share en octubre, lejos del 27,2% con el que regresó en abril. Su estreno el pasado día 10 alcanzó un 25,4% de cuota, pero en tan sólo una semana bajó 4 puntos, hasta el 21,4% de share.

La nueva entrega del talent musical 'La Voz' regresó en septiembre y esta temporada promedia un 25,6% de share en octubre, muy lejos del dato que hizo la última edición del programa, que fue 'La Voz Kids' con un 28% (-2,4 puntos) en el mismo mes de 2015.

En octubre, 'Gran Hermano 17' acaparó tres prime time de Telecinco, con los programas 'Límite 48 Horas' (los martes), la gala (los jueves) y el Debate (los domingos). A pesar de ello, el programa no acaba de despegar en ninguna de sus versiones: las galas de 'Gran Hermano' (19,5%) caen -3,1 puntos respecto a octubre de 2015 (22,6%); el Debate también pierde -3 puntos (16,8% vs. 13,8%); y 'Límite 48 Horas' tiene una diferencia de -1,7 puntos respecto al año pasado (16,5% vs. 14,8%).

Tampoco podemos olvidar que 'Sálvame Deluxe' acusa el regreso de 'Tu Cara Me Suena' a la noche de los viernes en octubre, donde el concurso de Antena 3 ha promediado un 23,5% de share y 3.233.000 espectadores, imponiéndose en +7,8 puntos al programa de Telecinco (15,7%).