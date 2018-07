Teledeporte anota un 1,3% de audiencia

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 643.000 (4,1%)

Nova: Bella Calamidades 315.000 (3%)

Nitro: Ley y Orden 301.000 (2,3%)



La Siete: Callejeros Viajeros 459.000 (4,5%)

FDF: La que se avecina 668.000 (4,4%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 377.000 (3,2%)

Divinity: Tu estilo a juicio 277.000 (2,1%)

Energy: Crónicas carnívoras 180.000 (1,8%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 427.000 (3,3%)

Teledeporte: Sorteo Liga Campeones 531.000 (5%)

24H: La noche en 24H 192.000 (1,3%)



Disney Channel: Jessie 327.000 (3,2%)

Intereconomía TV: El gato al agua 375.000 (2,5%)

Marca TV: Futboleros 107.000 (1,1%)

MTV: Vergüenza Ajena 211.000 (1,4%)

13TV: Cine - El Luchador 242.000 (1,7%)

Discovery Max: Así se hace 237.000 (1,6%)

Paramount Channel: Cine 22H - Fortaleza infernal 248.000 (1,6%)



Xplora: Extremo 166.000 (2%)

La Sexta3: Cine 22H - La selva esmeralda 648.000 (4,4%)



El premio a Iniesta como mejor según la UEFA y el cuadro de Champions fue visto por más de medio millón de espectadores en Teledeporte. La cadena disparó su audiencia hasta el 1,3% de share con la retransmisión del evento y con el arranque de los Juegos Paralímpicos.



Neox registra un 3,3% de cuota con su noche de comedias. Las sitcom de CBS 'The Big Bang Theory' y 'Dos Hombres y Medio' fueron lo más visto en la cadena, con más de 640.000 espectadores y de medio millón, respectivamente.



La Sexta3 supera los 2 puntos de audiencia. La película 'La selva esmeralda' roza los 650.000 espectadores (4,4% de share). La cadena Todo Cine supera en +1,2 puntos a Paramount Channel, que no llega al punto de audiencia (0,9%).