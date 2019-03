'SMASH' arrasa en su estreno en NBC

Marilyn Monroe revive gracias a 'SMASH'. La nueva apuesta de ficción de la NBC, estrenada este lunes, fue líder absoluto del día en Estados Unidos, con 11,5 millones de espectadores (3,8/ 10 en demográficos).



La serie producida por Steven Spielberg para la cadena está protagonizada por Debra Messing y tiene a Anjelica Houston como secundaria de lujo. El piloto no pierde el tiempo y desde el principio sabes qué tipo de serie vas a ver: un musical sobre Marilyn Monroe en pleno corazón musical de Broadway, Nueva York.



Antes, el talent 'The Voice' fue visto por más de 19 millones de espectadores, arrasando en su franja de emisión. 'Gossip Girl' (The CW) pierde audiencia hasta los 1,3 millones y la quinta entrega de 'Alcatraz' (que hoy estrena La Sexta) fue vista por casi 6,8 millones de espectadores (2,2/ 5 en demográficos).