La Sexta3 supera en un punto a Paramount Channel

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

VIERNES

Neox: Cinematrix - The Mechanic 489.000 (2,9%)

Nova: Cine Supernova - Asesinato en frontera 267.000 (1,6%)

Nitro: Flashpoint 316.000 (1,9%)



La Siete: Gran Hermano Diario 319.000 (2,3%)

FDF: La que se avecina 534.000 (4%)

Boing: Cine - Barbie 494.000 (3,1%)

Divinity: Cine - 27 Vestidos 411.000 (2,3%)

Energy: Cine - Arn, el caballero templario 146.000 (1,1%)



Clan TV: Bob Esponja 492.000 (3,6%)

Teledeporte: Tenis Master 1000 484.000 (3,9%)

24H: La noche en 24H 193.000 (1,1%)



Disney Channel: Austin Y Ally 280.000 (2,4%)

Intereconomía TV: El gato al agua 283.000 (1,7%)

Marca TV: La noche del boxeo 112.000 (0,8%)

MTV: Jersey Shore 117.000 (0,8%)

13TV: Cine - San Antonio de Padua 127.000 (0,8%)

Discovery Max: Así se hace 245.000 (1,5%)

Paramount Channel: Cine - The Ring 207.000 (1,2%)



Xplora: De profesión duro 319.000 (2,4%)

La Sexta3: Cine - Taxi Driver 402.000 (2,4%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 366.000 (2,5%)

Nova: El número Uno 206.000 (1,4%)

Nitro: Ley y Orden 364.000 (2,2%)



La Siete: Sálvame Deluxe 280.000 (2,2%)

FDF: La que se avecina 528.000 (3,7%)

Boing: Cine - Tom y Jerry 393.000 (2,8%)

Divinity: Callejeros Viajeros 258.000 (1,6%)

Energy: Motociclismo 287.000 (2,1%)



Clan TV: Pepa Pigg 536.000 (13,2%)

Teledeporte: Tenis Masters 1000 551.000 (4,5%)

24H: Telediario 123.000 (0,9%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 331.000 (7,7%)

Intereconomía TV: El Telediario 221.000 (1,6%)

Marca TV: Ciclismo Giro Italia 138.000 (1,2%)

MTV: Alaska y Mario 144.000 (1,1%)

13TV: Cine - Los Vengadores 286.000 (2,4%)

Discovery Max: Así se hace 222.000 (1,7%)

Paramount Channel: Cine - La vida es bella 283.000 (2,2%)



Xplora: Buscadores de fantasmas 231.000 (1,4%)

La Sexta3: Cine - La gran evasión 335.000 (2,6%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 800.000 (4,4%)

Nova: Atrapa un Millón 258.000 (1,5%)

Nitro: Clásicos Nitro - Montaña Rusa 305.000 (1,7%)



La Siete: Más allá de la vida 359.000 (1,9%)

FDF: La que se avecina 704.000 (4,1%)

Boing: Cine - Barbie 389.000 (2,7%)

Divinity: Cine - Presunto homicida 270.000 (1,4%)

Energy: Todo lo que un hombre debe saber 183.000 (1,5%)



Clan TV: Bob Esponja 676.000 (4%)

Teledeporte: Baloncesto Liga ACB 363.000 (2,6%)

24H: Crónicas - Buscando un final 197.000 (1%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 365.000 (6,9%)

Intereconomía TV: Doce hombres sin vergüenza 284.000 (1,4%)

Marca TV: Fútbol Liga 2D 569.000 (3,6%)

MTV: Alaska y Mario 276.000 (1,3%)

13TV: Cine - Flor de cactus 254.000 (1,3%)

Discovery Max: Monstruos de río 208.000 (1,5%)

Paramount Channel: Cine - Striptease 362.000 (1,8%)



Xplora: Tierra: la película de nuestro planeta 282.000 (1,5%)

La Sexta3: Cine - Seven 684.000 (3,6%)



El cine despunta los fines de semana. Un claro ejemplo son las audiencias de las temáticas dedicadas al séptimo arte. La Sexta3 duplica el domingo su audiencia media de la semana: alcanza un 2,2% de share. En cambio, Paramount Channel se queda a un punto de distancia de su "hermana mayor" (1,2%).



Los fines de semana también son de los más pequeños. Clan TV lidera el sábado con 3,1% de audiencia y el domingo se mantiene en un 2,8%. Lo mismo ocurre con Disney Channel, que roza los dos puntos el sábado (1,9%) y Boing alcanza el 2,2% de audiencia.



Xplora y Discovery Max mantienen su particular duelo a una décima de distancia. El nuevo canal de TDT dedicado a los documentales mantiene una audiencia en crecimiento: el viernes alcanza 1% de share y el domingo mejora hasta 1,2%.