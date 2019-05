La Sexta (7,5%) lidera sobre su rival por 10º mes consecutivo con su mejor resultado de temporada y la 3ª mayor distancia histórica

laSexta sigue creciendo, la que más lo hace respecto a marzo (+0,3 puntos) y logra en abril su máximo de temporada, un 7,5% de cuota, resultado que la sitúa como líder incontestable ante su directa competidora con la tercera mayor ventaja de la historia, +2,4 puntos.

Supera con enorme distancia a su principal competidor en la mayoría de franjas: Mañana (8,8% vs 4,9%), Sobremesa (7,8% vs 4,8%), Tarde (7,1% vs 4%), con más ventaja aún de lunes a viernes (7,5% vs 3,3%) y Prime Time (7,8% vs 5,4%). En Target Comercial, también lidera de forma absoluta sobre su máximo competidor tanto en global (8,3% vs 6,1%), como en Prime Time (8,9% vs 6,5%).

Este mes vuelven a sobresalir sus espacios informativos y consigue el especial informativo más visto de su historia con 'Al Rojo Vivo: Objetivo La Moncloa', el más seguido de la noche electoral y líder absoluto con más de 4 millones de espectadores y un 20,7% de cuota. El 28A la cadena se convierte en la referencia absoluta, como TV líder del día con su récord de temporada (13,8%) y su máximo en Prime Time en 7 años, un 19,9%.

La oferta de laSexta Noticias, con una media del 10,7% en abril, es la segunda que más crece en relación a hace un año tras la de Antena 3 y se sitúa a poco más de punto de diferencia de la oferta informativa de La 1 (11,8%), que vuelve a marcar su segundo peor resultado histórico.

laSextaNoticias 14H, presentada de lunes a viernes por Helena Resano, se mantiene en sus datos más altos de la historia, de hecho, logra de nuevo su tercer mejor mes histórico con un 15,3% de cuota y más de 1,5 millones de espectadores, edición más vista de la cadena.

Es el segundo informativo más competitivo de la sobremesa por delante de 'Informativos Telecinco' (13,6%) y el 'Telediario 1' (13,3%), por cuarto mes consecutivo. Es el informativo de sobremesa que más crece en la comparativa interanual, con destacada subida de +2,3 puntos y bate su máximo registro diario en cuota en el día después al 28A, con un 19,9% de share.

laSextaNoticias 20H, con Cristina Saavedra de lunes a viernes, sigue con sus buenos registros y por encima del millón de espectadores de media, con el 9,2% de cuota de pantalla.

laSextaNoticias Fin de Semana, con Cristina Villanueva en sus dos ediciones, destaca en su primera edición con un 10,2% de cuota (918.000 espectadores), mientras que la segunda edición reúne a una media del 7,3% en abril, con cerca de 850.000 seguidores.

'Al Rojo Vivo' vuelve a ser el programa más competitivo de la cadena con un 15,6% de cuota, líder absoluto de su franja, por tercer mes consecutivo. Sube +2,5 puntos en la comparativa interanual (+0,2 puntos vs marzo) y crece también en espectadores hasta lograr una media de cerca de 950.000 seguidores en el mes que acaba de concluir. El espacio dirigido por Antonio García Ferreras logra con la jornada post electoral su máximo resultado de la historia en cuota, al alcanzar un 20,6%.

'Más Vale Tarde' se mantiene, un mes más, como la actualidad más vista de la tarde con un 7,8% de media en abril, resultado con el que casi triplica la oferta de su directo competidor. Más de 760.000 espectadores de media siguen cada tarde el espacio conducido por Mamen Mendizábal.

En el terreno deportivo, 'Jugones' apuntala su liderazgo ante su competidor al imponerse por séptimo mes consecutivo. El programa de Josep Pedrerol logra una media del 6,3% y 759.000 espectadores, lo que le mantiene a distancias históricas sobre su rival, este mes a +1,7 puntos. El 22 de abril iguala la emisión más vista de su historia con 1.028.000 espectadores.

En la Sobremesa, 'Zapeando' mantiene su fidelidad al registrar un 6,1% de cuota y más de 700.000 espectadores. El programa capitaneado por Frank Blanco continúa su ventaja sobre la oferta de su competidor (+1,9 puntos de diferencia) y es la segunda opción absoluta entre los espectadores de 35 a 44 años.

El programa más madrugador de la cadena, 'Arusitys' continúa con sus grandes marcas y afianzándose en la tercera opción absoluta más seguida de su franja con subida en abril al 10,2% de cuota. Sigue reportando un gran crecimiento a laSexta en su emisión. Tanto es así que el espacio conducido por Alfonso Arús suma +6,4 puntos al dato que laSexta hacía en la franja en abril de 2018 y sigue creciendo datos en Target Comerc

Máximos de temporada para 'El Intermedio' y 'laSexta Noche'

De las ofertas de prime time, 'El Intermedio' sigue siendo el programa diario más visto de la cadena con más de 1,7 millones de espectadores y el 9,8% de cuota. Bate sus récords de temporada en el mes que celebra sus 2.000 emisiones en laSexta: en miles el pasado lunes día 8 con 2.276.000 espectadores en su entrega con el reportaje sobre Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer Maria José y, en cuota, el día después de la jornada electoral, con un 12,5% de share, en ambos casos líder absoluto en su emisión.

El programa capitaneado por el Gran Wyoming mantiene su holgada ventaja de +3,7 puntos respecto a la oferta de Cuatro y es líder absoluto en el público de 55-64 años (12,9%).

Los sábados, 'laSexta Noche' bate su máximo mensual de temporada al crecer +1 punto respecto a marzo hasta el 8,9% de cuota y más de un millón de espectadores, resultado que le mantiene como el debate de referencia de la actualidad. Presentado por Iñaki López y Andrea Ropero, mantiene una gran notoriedad en Twitter y vuelve a ser el programa con más audiencia social de los sábados: ha generado más de 240.000 comentarios en su franja de emisión en el mes.

En el horario estelar de los domingos, 'Salvados' emite este mes una única edición, protagonizada entre los máximos aspirantes a ocupar la alcaldía de Barcelona, Ada Colau y Manuel Valls, que reúne a más de 1,9 millones de espectadores y 'El Objetivo de Ana Pastor' crece en seguidores hasta los 1,3 millones de espectadores (7,3%) en abril.

Los viernes, 'laSexta Columna' mantiene su fidelidad intacta con un 7,8% de cuota y cerca de 1,2 millones de espectadores. Y 'Equipo de investigación' experimenta una subida de +0,3 puntos respecto a marzo hasta el 7% de cuota, superando el millón de espectadores en el mes que acaba de concluir.

En las tardes de los domingos, 'Liarla Pardo' también logra su máximo histórico en cuota al alcanzar un 11,4% en la jornada del 28A, día que superó los 1,3 millones de espectadores.