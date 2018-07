'Selfie' y 'Manhattan Love Story' no destacan en su estreno

Las comedias 'Selfie' y 'Manhattan Love Story' no acaban de convencer a los espectadores estadounidenses. La cadena ABC estrenó el pasado martes sin mucho éxito ambas series, que anotaron menos de 5 millones de espectadores y 1,4/5 en demográficos, según datos de TV by the Numbers.



Estos datos suponen un un 55% de audiencia menos que lo logrado en la temporada pasada por las comedias 'The Goldbergs' y 'Trophy Wife' en ese mismo horario.