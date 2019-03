'Piratas' naufraga en Telecinco

Los piratas encontraron su tesoro, pero esta hazaña no ha tenido mucha repercusión entre la audiencia. La gran apuesta en ficción de Telecinco, 'Piratas', se despidió anoche de la audiencia con un nuevo mínimo histórico: 1,2 millones de espectadores y el 10,3% de share. Una serie que ha pasado de presentarse como una superproducción de 600.000 euros el capítulo, a convertirse en "un producto experimental" tras la estrepitosa caída de audiencia y que ha finalizado como el mayor batacazo en audiencia en lo que llevamos de 2011.



Relegada al late night de los lunes, la serie de Mandarina Producciones, el galeón de la apuesta por la ficción de Telecinco, se ha hundido y ha tocado el fondo de las audiencias: su primera (y de momento única) temporada ha finalizado con poco más de 2 millones de espectadores de media y un 12,1% de cuota, cuando arrancó con más de 3,4 millones de espectadores (17,2% de share).



ESTRENO A MEDIO GAS

La expectación por el estreno de 'Piratas' estaba asegurada: meses y meses de promoción, caras del cine encabezando el reparto, como Óscar Jaenada (ganador de un Goya) o Silvia Abascal, y el gran fichaje de Telecinco, Pilar Rubio, con su primer papel interpretativo. Y la audiencia no defraudó: la serie

logró liderar en su estreno (el pasado 9 de mayo) con un 17,2% de share y 3,4 millones de espectadores.



Unos datos que distaron mucho de otros estrenos de series históricas, como 'Águila Roja', que en su estreno en febrero de 2009 registró más de 5 millones de espectadores y un 26,4% de cuota de pantalla, o más recientemente Hispania (casi 4,8 millones de espectadores y el 22,7% de audiencia).



LA AUDIENCIA ABANDONA 'PIRATAS'

La audiencia ha ido dejando de lado, semana tras semana, la superproducción de la cadena protagonizada por Pilar Rubio, el fichaje de Paolo Vasile para Telecinco, que se convirtió en el blanco de todas las críticas en las redes sociales el día del estreno. Tan solo una semana después de su estreno, 'Piratas' caía 4,7 puntos.



A partir de entonces, 'Piratas' no ha hecho más que perder audiencia: a partir del cuarto episodio ha mentenido una cuota de poco más del 10% de share (excepto el sexto capítulo, que alcanzó un 11,8% de share), cayendo a su mínimo histórico (en cuota y miles) con su despedida. Telecinco intentó mejorar la audiencia de la serie retrasándola en el prime time, sin conseguir el resultado buscado. Anoche, la apuesta de Telecinco por colocar el programa 'Supervivientes: Última hora', presentado por Christian Gálvez, antes de 'Piratas' tuvo su efecto en la audiencia (2,3 millones de espectadores), pero en cuanto el 'reality dio paso a la serie de Pilar Rubio y Óscar Jaenada, 1.100.000 espectadores cambiaron de cadena.



Respecto al episodio estreno, el capítulo de anoche perdió casi 7 puntos de audiencia (6,9) y casi 2,2 millones de espectadores (2.195.000). De 3.454.000 espectadores en su primera entrega, a solo 1.259.000 seguidores en su último capítulo, el de ayer. Con estas cifras, 'Piratas' se convierte en la serie que ha sufrido el mayor batacazo en audiencia en lo que llevamos de 2011.