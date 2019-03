AUDIENCIAS EEUU

La nueva serie de Showtime ha convencido a la audiencia. 'Penny Dreadfull', cuyos primeros capítulos están dirigidos por José Antonio Bayona ('Lo Imposible'), fue vista por más de 1,4 millones de espectadores este domingo, según datos de TV by the Numbers.



Estos datos la convierten en el mejor estreno de la cadena, superando los datos que registraron los primeros capítulos de 'Homeland' y 'Masters of Sex', ambas con 1,3 millones.



'Penny Dreadfull' está protagonizada por Josh Hartnett, Eva Green o Timothy Dalton, entre otros. La primera temporada tendrá ocho episodios que marcarán un recorrido por los orígenes de famosos personajes literarios de terror, como la creación del Dr. Frankestein, Dorian Gray, Jack el Destripador o Drácula, aterrorizando al Londres victoriano.