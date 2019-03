Pablo Motos: "Si yo no fuera un gran soñador, no estaría aquí"

"Amigos, tenemos que hablar. Tengo que informaros de que ésta es la última noche en Cuatro. En septiembre iremos a otra cadena. La razón es que nos ha ido muy bien gracias a vosotros y queremos seguir soñando". Así empezó a despedirse Pablo Motos de su etapa en Cuatro para dar el salto a Antena 3 la próxima temporada.



Además, Motos quiso subrayar la razón por la que ha llegado tan alto. "Seguramente la gran lección que yo he aprendido en estos 5 años es que

no hay que ser realistas", afirmó durante los útlimos minutos del programa en Cuatro. "Si yo no fuera un gran soñador, no estaría aquí", dijo el presentador.



Motos continuó su emotivo discurso: "A mí me dijeron que no valía para la tele, que era bajito, que no tenía barbilla, que lo dejase y toda mi vida he tenido que elegir entre el amor y el odio y yo elegí el amor. Y aquí estoy porque soñé, porque mis amigos me ayudaron a soñar. Mis amigos son los colaboradores que conocéis, los que cada noche sueñan con emocionaros, sueñan con la belleza, sueñan con el humor y con el riesgo. Los que desafían el miedo y cuando se hacen daño preguntan: '¿Pero ha salido bien?'".



UN PROGRAMA LLENO DE ESTRELLAS

Anoche, El Hormiguero dijo "hasta septiembre" a casi 1,2 millones de espectadores (8,4% de share) con la actriz Cameron Díaz como invitada estelar. El Hormiguero finaliza su etapa en Cuatro con una media de 8% de share (1,6 puntos por encima de la media de la cadena) y 1.537.000espectadores de media que cada noche se divertían con Motos y su equipo.



Estrellas de Hollywood como Bradley Cooper, Chris Hemsworth, Jennifer Aniston o Adam Sandler, entre otros muchos han pasado por El Hormiguero esta temporada. El 'encantador de perros' César Millán alcanzó el máximo de audiencia del año con 12,3% de share y cerca de 2,3 millones de espectadores.



Pero es la visita del amigo de Pablo Motos, Will Smith, la que ha marcado el récord de audiencia de la temporada, con un 19,7% de share (casi 2,5 millones de espectadores). La entrevista al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, registró el máximo de espectadores de la temporada con más de 2,6 millones y una cuota de 14,5%.