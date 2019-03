'Once Upon a Time' arrasa en su estreno con 13 millones de espectadores

Érase una vez en la que los cuentos de princesas arrasaron frente al fútbol. El pasado domingo la cadena ABC estrenó la serie 'Once Upon A Time', una nueva visión de los cuentos clásicos de siempre, arrasando en audiencia: 13 millones de espectadores y 3,9/10 en demográficos.

'Once Upon A Time' cuenta como creadores con Adam Horowitz y Edward Kitsis, guionistas de 'Perdidos', cuyo creador, Damon Lindelof también figura como productor. La serie cuenta la historia de una joven, Emma Swan (Jennifer Morrison, la doctora Cameron de 'House')que se muda al pueblo de Storybrooke, un lugar donde se entremezcla la realidad y la fantasía de los cuentos clásicos.



En ese mundo alternativo que presenta la serie viven personajes basados en los de los clásicos, como 'Caperucita Roja' o 'Blancanieves'. La malvada madrastra, el espejo mágico o el príncipe encantador están presentes en la trama.



'MUJERES DESESPERADAS' AGUANTA EL TIRÓN

La última temporada de 'Mujeres Desesperadas' sufre de altibajos. Si hace dos semanas informábamos de que registró su peor dato en lo que va de temporada, este domingo la serie de eva Longoria sube hasta los 9,2 millones de espectadores (3/7 en demográficos).



Quienes no consiguieron mantener a la audiencia de 'Once Upon a Time' es otro de los estrenos de la cadena para la temporada: 'Pan Am' cae en picado, con menos de 6 millones de espectadores (5,7 millones) y 1,8/5 en demográficos.



'The Good Wife' (CBS) fue vista por más de 9,6 millones de espectadores (2/5 en demográficos) y después 'CSI' mantuvo los datos de la serie de Julianne Margullies con más de 9,7 millones (2,1/5).