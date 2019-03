Nuevo récord histórico para 'Breaking Bad'

La recta final de 'Breaking Bad' se supera cada semana. El último episodio emitido este domingo, titulado "Ozymandias", batió récord histórico con más de 6,4 millones de espectadores. La ficción de AMC lideró entre los espectadores de 18 a 48 años con una audiencia de 4,1 millones.



Respecto a la semana pasada, el capítulo de este domingo crece en 1,3 millones de espectadores, según datos de Nielsen que recoge el portal TV by the Numbers.



El liderazgo de 'Breaking Bad' no fue solo en la pequeña pantalla. La serie arrasó en 'share social' en Twitter, siendo el programa de televisión más comentado durante su emisión, según datos de Trendrr recogidos por el portal Variety.



Tal ha sido el éxito de este último capítulo que la cadena AMC ha publicado un póster de agradecimiento por el récord conseguido. "Estaba todo en la química. Gracias a todos los que hicistéis lo malo algo tan bueno" se puede leer en la imagen con la mítica caravana de 'Breaking Bad' como protagonista.