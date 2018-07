Nova logra un 2,3% de cuota el viernes

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

VIERNES

Neox: Los Simpson 361.000 (3,8%)

Nova: Triunfo del amor 374.000 (3,4%)

Nitro: Sea Patrol 275.000 (2,3%)



La Siete: Callejeros Viajeros 129.000 (4,6%)

FDF: La que se avecina 585.000 (4,8%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 392.000 (3,6%)

Divinity: Tu estilo a Juicio 358.000 (2,9%)

Energy: Crónicas carnívoras 129.000 (1,4%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 381.000 (3,9%)

Teledeporte: Post Vuelta Ciclista a España 65.000 (0,6%)

24H: Telediario 1 149.000 (1,2%)



Disney Channel: Buena suerte Charlie 291.000 (2,4%)

Intereconomía TV: El gato al agua 265.000 (2,3%)

Marca TV: Fútbol Liga española 204.000 (2%)

MTV: Jersey Shore 107.000 (0,9%)

13TV: Cine - Dresde 143.000 (1,4%)

Discovery Max: Así se hace 235.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - La cara del terror 223.000 (1,9%)



Xplora: De profesión duro 227.000 (2,8%)

La Sexta3: Cine - Very Bad Things 333.000 (2,8%)



SÁBADO

Neox: Aquí no hay quien viva 317.000 (5,3%)

Nova: Pesadilla en la cocina 164.000 (1,7%)

Nitro: Ley y Orden 277.000 (2,4%)



La Siete: Sálvame Deluxe 235.000 (2,4%)

FDF: La que se avecina 386.000 (4,3%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 357.000 (3,9%)

Divinity: El vestido de tu boda 269.000 (2,5%)

Energy: Frank de la jungla 155.000 (1,5%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 358.000 (3,3%)

Teledeporte: Vuelta a España 118.000 (1,1%)

24H: 24h Noticias 93.000 (0,8%)



Disney Channel: Cine - Una joya de perro 276.000 (2,6%)

Intereconomía TV: Cine - El hombre que mató a Liberty Valance 164.000 (1,5%)

Marca TV: Previo Fútbol Liga española 318.000 (3,9%)

MTV: Savage y el sexo 85.000 (0,8%)

13TV: Cine Western - Soldado azul 175.000 (2,2%)

Discovery Max: Así se hace 237.000 (2,2%)

Paramount Channel: Cine - Mi chica 215.000 (2%)



Xplora: Buscadores de fantasmas 302.000 (2,8%)

La Sexta3: Cine - Cartas a Iris 376.000 (3,4%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 475.000 (4,4%)

Nova: Decogarden 239.000 (2,4%)

Nitro: Cine - Un río de dólares 228.000 (2,2%)



La Siete: Tú sí que vales 155.000 (1,6%)

FDF: La que se avecina 523.000 (4,6%)

Boing: Película de dibujos animados - Doraemon y las mil y una aventuras 322.000 (3%)

Divinity: Tabatha, te necesito 252.000 (2,5%)

Energy: ¿Quién da más? 127.000 (1,2%)



Clan TV: Las nuevas aventuras de Tom y Jerry 347.000 (5,1%)

Teledeporte: Post Vuelta Ciclista a España 140.000 (1%)

24H: Noticias 120.000 (0,9%)



Disney Channel: Jessie 326.000 (2,6%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 219.000 (3,3%)

Marca TV: Futboleros 395.000 (5,8%)

MTV: Alaska & Mario 134.000 (1,1%)

13TV: Cine Western - Tambores de guerra 181.000 (2%)

Discovery Max: Dinero fácil 310.000 (2,8%)

Paramount Channel: Cine - In & Out 191.000 (1,4%)



Xplora: Tierra: la película de nuestro planeta 221.000 (1,7%)

La Sexta3: Cine - Tres reyes 340.000 (2,6%)



Nova registró uno de sus mejores datos el pasado viernes, cuando alcanzó un 2,3% de cuota. La telenovela 'Bella Calamidades' anotó un 4,3% de share y 'Doña Bárbara' un 4,8% de share. El resto del fin de semana, la cadena femenina del Grupo Antena 3 medió 1,4% de share.



Neox tuvo su mejor dato el viernes, con un 2,8% de audiencia. Nitro, en cambio, lo logró el sábado, cuando rozó los 2 puntos de audiencia, superando en medio punto a Energy.



La Sexta3 alcanzó una cuota de pantalla del 2,5% el sábado, imponiéndose en +1,4 puntos a Paramount Channel. El domingo, la cadena Todo Cine se mantuvo por encima del 2% de cuota.

Xplora rozó los 7 puntos en la Madrugada del domingo y supera en +0,1 puntos a Discovery Max. El canal de documentales para gente curiosa tuvo muy buenos resultados durante el fin de semana y anotó un 5,7% de share en la Madrugada del sábado y un 6,9% de share en la Madrugada del domingo.