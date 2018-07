Neox lidera el martes con 3,5% de cuota

MARTES

Neox: Modern Family 465.000 (4,8%)

Nova: En nombre del amor 265.000 (3,3%)

Nitro: Cine - Tempestad Ártica 286.000 (2,5%)



La Siete: Ola Ola 240.000 (2,4%)

FDF: La que se avecina 578.000 (5,5%)

Boing: Hora de Aventuras 385.000 (3,4%)

Divinity: Tu estilo a juicio 363.000 (3,1%)

Energy: Los timadores 142.000 (2,1%)



Clan TV: Dinotren 344.000 (3,3%)

Teledeporte: Ciclismo 118.000 (1%)

24H: Telediario 1 111.000 (1%)



Disney Channel: Shake it up 296.000 (2,5%)

Intereconomía TV: El gato al agua 343.000 (3,1%)

Marca TV: Futboleros 135.000 (1,7%)

MTV: Vergüenza Ajena 121.000 (1,3%)

13TV: Cine - Código de silencio 197.000 (1,8%)

Discovery Max: Así se hace 207.000 (2%)

Paramount Channel: Cine - American Beauty 254.000 (2,3%)



Xplora: Cuerpos Embarazosos 188.000 (5,6%)

La Sexta3: Cine - Los sin nombre 295.000 (2,6%)



MIÉRCOLES

Neox: Padre Made in USA 457.000 (3,8%)

Nova: Cine Supernova - El último escalón 276.000 (2,4%)

Nitro: Equipo de Investigación 319.000 (2,6%)

La Siete: Sin Rocío nada es igual 187.000 (2%)

FDF: La que se avecina 451.000 (4,6%)

Boing: Wipeout 298.000 (2,4%)

Divinity: Tu estilo a juicio 272.000 (2,6%)

Energy: Embargo por sorpresa 206.000 (2%)



Clan TV: George de la Jungla 309.000 (7%)

Teledeporte: Tenis Masters 1000 137.000 (1,6%)

24H: Repor 133.000 (1,7%)



Disney Channel: Buena Suerte Charlie 252.000 (2,3%)

Intereconomía TV: El gato al agua 284.000 (2,3%)

Marca TV: Fútbol - Supercopa 175.000 (1,9%)

MTV: Cazados 149.000 (1,2%)

13TV: Cine - La leyenda del llanero 162.000 (1,9%)

Discovery Max: Así se hace 217.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - La extraña pareja otra vez 227.000 (2,2%)



Xplora: Barcos poderosos 194.000 (2,2%)

La Sexta3: Cine - El bueno, el feo y el raro 383.000 (3,2%)



Neox recupera el liderazgo entre los canales de TDT con las series estadounidenses. La comedia de ABC 'Modern Family' fue vista el martes por más de 450.000 espectadores, logrando una audineica media de 3,7% de share en el prime time del canal. El miércoles, la ficción animada 'Padre Made in USA' fue lo más visto del canal con el 3,8% de share.



Nova y Nitro anotan ambos días un 2% y 1,8% de share, respectivamente. La Sexta3 es la que mejor soporta el día festivo en cuanto audiencias, ya que anota un 2,6% de cuota (+0,9 puntos más que el martes).