Neox anota un 3,6% de share en el día

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 609.000 (4,7%)

Nova: Lo que la vida me robó 493.000 (4,4%)



FDF: La que se avecina 644.000 (5,8%)

Boing: El asombroso mundo de Gumball 259.000 (2,6%)

Divinity: El cuerpo del delito 560.000 (4,3%)

Energy: Callejeros Viajeros 231.000 (2,1%)



Clan TV: Go Diego Go! 296.000 (2,7%)

Teledeporte: Tenis 215.000 (1,8%)

24H: 24H Noticias 118.000 (1,6%)



Disney Channel: Austin y Ally 283.000 (2,7%)

13TV: De hoy a mañana 315.000 (2,6%)

Discovery Max: ¿Cómo lo hacen? 352.000 (3,1%)

Paramount Channel: Cine - Largo Winch 423.000 (3,4%)