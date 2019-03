Más de 14 millones de espectadores siguen la gala de los Globos de Oro

La gala de los Globos de Oro de 2011 fue seguida por más de 14 millones de espectadores en EEUU. La expectación creada con las nominaciones en las categorías de cine y televisión se tradujo en un aumento de más de 160.000 espectadores con respecto a la gala del año pasado.



La cadena NCB, encargada de retransmitir la 68ª edición de los Globos de Oro, obtuvo unos excelentes demográficos de 4,5/11, aunque no se convirtió en lo más visto de la noche.



GLEE Y BOARDWALK EMPIRE, LAS TRIUNFADORAS DE LA NOCHE

La entrega de los Globos de Oro estrena la temporada de premios y nominaciones del año (la próxima semana se conocerán los nominados a los premios Oscar).



En lo que se refiere a las categorías de televisión, los premios estuvieron muy repartidos. A pesar de ello, dos series se alzaron como claras triunfadoras: Glee y Boardwalk Empire.



La comedia musical sobre un coro de instituto recogió 3 premios, entre ellos el de mejor comedia o musical. La serie producida por Martin Scorsese y que próximamente se verá en Nitro, Boardwalk Empire, se alzó con el Globo de Oro al mejor drama y al mejor intérprete masculino, Steve Buscemi.



'LA RED SOCIAL' ARRASÓ EN LAS CATEGORÍAS DE CINE

En cine, 'La red social' fue la clara triunfadora. La película sobre Facebook se llevó 4 de los 5 premios a los que optaba.



En las categorías de mejores intérpretes, Natalie Portman y Colin Firth se llevaron los Globos a mejor actriz y actor protagonistas, por sus traajos en 'Black Swan' y 'The King's Speech', respectivamente.



En el que no hubo ninguna sorpresa fue en el premio Cecil B. Demille. Un agradecido Robert De Niro subió a recoger este premio que reconoce toda una carrera llena de éxitos, como 'Taxi Driver' o 'Godfellas'.