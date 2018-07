Más de 6,3 millones de espectadores asisten a la "Boda Púrpura" de 'Juego de Tronos'

Como en toda boda de 'Juego de Tronos', la de este pasado domingo no dejó impasible a nadie. Tras la "Boda Roja", la del capítulo titulado "The Lion and the Rose", conocida como la "Boda Púrpura", ha superado los 6,3 millones de espectadores en HBO, según informa Variety.



El estreno de la cuarta temporada fue seguido por más de 6,6 millones de espectadores el domingo 6 de abril, la emisión más vista de la cadena de cable desde el final de 'Los Soprano'.



El mismo día de la "Boda Púrpura", Don Draper volvía a AMC. El estreno de la séptima y última temporada de 'Mad Men' atrajo a 2,3 millones de espectadores, según datos de TV by the Numbers.



El episodio de una hora de duración emitido el domingo no consiguió igualar la marca de 3,4 millones de espectadores que vieron el estreno de la sexta temporada el año pasado, de acuerdo a datos recopilados por la firma Nielsen y divulgados por AMC. La cifra supone la audiencia más baja para el episodio de estreno de una temporada de la serie dramática desde 2008.