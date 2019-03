laSexta (7,2%) lidera sobre Cuatro (5,2%) con la segunda mayor distancia de la historia

laSexta (7,2%) aumenta su liderazgo sobre Cuatro (5,2%) a +2 puntos, lo que supone la segunda mayor distancia de la historia. También gana a su competidor en Prime Time (7% vs 5,5%). En Target Comercial, vuelve a liderar sobre Cuatro tanto en total día (7,6% vs 6,3%) como en prime time (7,6% vs 6,8%).

Un mes más, vuelve a sobresalir laSextaNoticias entre los contenidos más seguidos de la cadena, con 76 meses seguidos de liderazgo sobre Noticias Cuatro (desde julio de 2012) y todas sus ediciones en crecimiento y líderes sobre las de su competidor. Además, ‘Al rojo vivo’ es líder absoluto de su franja y crece a su tercer mejor resultado histórico.

laSexta consigue un importante crecimiento hasta el 7,2%, +0,7 puntos vs. septiembre, y lidera de nuevo sobre Cuatro (5,2%) con la segunda mayor distancia de la historia, +2 puntos, solo superada por octubre del año anterior (+3,3 puntos, con el mejor mes histórico de la cadena de Atresmedia TV). También gana a su competidor en Prime Time (7% vs 5,5%), así como en la Mañana (8,3% vs. 5,2%), con una ventaja de +3,1 puntos, la Sobremesa (7,7% vs. 5,3%) y la Tarde (7,1% vs. 4,1%). En Target Comercial, también lidera sobre Cuatro, tanto en total día (7,6% vs 6,3%) como en la franja estelar (7,6% vs 6,8%).

laSexta Noticias crece y se sitúa en sus niveles de audiencia más altos del año con una media en sus ediciones del 10,6% y más de 1,1 millones de seguidores. Suma 76 meses por encima de Noticias Cuatro (desde jul-12). Todas sus ediciones superan a Noticias Cuatro, con el que amplía la distancia hasta los +4,6 puntos.

laSexta Noticias 14H, de lunes a viernes, crece hasta igualar su mes más alto del año, con un 14,4% de cuota y más de 1,4 millones de espectadores. La edición que conduce Helena Resano suma 6 meses siendo más competitiva que el informativo de Telecinco de sobremesa y 76 meses por encima de Noticias Cuatro (desde jul-12), al que duplica el dato y aventaja en +8,1 puntos.

laSexta Noticias 20H, también de lunes a viernes, sube en relación a septiembre y duplica, asimismo, a Noticias Cuatro 2, sobre el que mantiene un liderazgo durante más de 9 años (desde junio-2009). La edición de Cristina Saavedra logra en octubre una media del 9,2% (frente al 3,6% de su rival) y más de un millón de espectadores.

laSexta Noticias Fin de Semana, de la mano de Cristina Villanueva, sube considerablemente y supera, un mes más, en sus dos ediciones a las de Noticias Cuatro: la de sobremesa con un 10,4% y 980.000 espectadores y la de noche con un 8,6% y más de un millón de seguidores, su mejor mes del año.

'Al rojo vivo' experimenta un fuerte crecimiento, +1,2 puntos respecto a septiembre de 2018, hasta su tercer mejor resultado histórico. Dirigido por Antonio G. Ferreras es líder absoluto en su franja de emisión, por sexto mes consecutivo, con una media en octubre del 15,6% y cerca de un millón de espectadores.

'Jugones' logra su mejor octubre histórico y lidera sobre sobre Noticias Cuatro Deportes con la mayor distancia histórica (+0,4 puntos) al crecer hasta el 6,1% de cuota con cerca de 740.000 espectadores, de la mano de Josep Pedrerol.

La actualidad vespertina viene protagonizada, un mes más, por 'Más vale tarde', que mejora respecto al mes pasado hasta el 8,3% de cuota, +0,9 puntos en relación al mes pasado, con más de 750.000 seguidores de media, con Mamen Mendizábal.

En la Sobremesa, 'Zapeando' también mejora hasta el 7,2% de cuota (+0,5 puntos vs. septiembre’ 18) y logra su mejor mes desde abril de este año. Con más de 800.000 seguidores de media, el programa capitaneado por Frank Blanco aumenta su holgada ventaja con la oferta de Cuatro (con +4,3 puntos de diferencia) y es la segunda opción más vista de su franja entre los espectadores de 25-44 años.

El programa más madrugador de la cadena, 'Arusitys', supera sus marcas de septiembre hasta el 7,4% (+0,9 puntos respecto al mes anterior) y sigue reportando un gran crecimiento a laSexta en su emisión. Tanto es así que el espacio conducido por Alfonso Arús mejora +2,2 puntos la franja respecto a octubre del año pasado, destacando entre el público joven y entre los espectadores de 35-54 años, donde es tercera opción absoluta, por delante de La 1, al igual que en Madrid y Cataluña.

De las ofertas de prime time, 'El Intermedio', continúa siendo el programa diario más visto de la cadena con una media de más de 1,6 millones de espectadores (9,2%) y una ventaja de +3,3 puntos respecto a la oferta de Cuatro.

Este mes, regresa 'Salvados' y lo hace como el programa más visto de la cadena con más de 2 millones de espectadores y el 10,7% de media, mientras que, en el capítulo de estreno, el nuevo proyecto de Alberto Chicote, '¿Te lo vas a comer?', se convierte en el mejor debut para un programa desde 2014, además de colíder de su franja con más de 2,2 millones de espectadores y el 14,6% de cuota. En sus tres entregas emitidas en el mes, se convierte en el segundo programa más visto de la cadena con cerca de 2 millones de espectadores y el 12,5% de cuota.

Los sábados, 'laSexta Noche' continúa como el debate de referencia de la actualidad con un crecimiento hasta el 8,1% de cuota y cerca de 900.000 espectadores. El programa presentado por Iñaki López y Andrea Ropero sigue colocándose entre lo más comentado de los sábados con unos 84.000 comentarios en octubre. También en el horario estelar de los domingos, ‘El Objetivo de Ana Pastor’ supera el millón de seguidores de media en octubre.

Los viernes, 'laSexta Columna' crece cerca de un punto hasta el 7,8% de share y más de 1,2 millones de espectadores y 'Equipo de investigación' mantiene una fidelidad de más de 900.000 espectadores y el 6,1% de la audiencia.

Las tardes de los domingos crecen también en la cadena con la mejora de 'Liarla Pardo', en su mejor mes gracias a una media de cerca de un millón de seguidores y el 7,3% de cuota. El programa de Cristina Pardo bate en octubre sus máximos históricos en dos ocasiones consecutivas, el día 14 con un 8,2% y el día 21 con un 9% de share.