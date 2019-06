laSexta (7,1%) continúa líder y a gran distancia de su rival por 11º mes consecutivo

Atresmedia TV finaliza mayo consiguiendo un 26,1% de la audiencia. Sube al 27% de cuota en la Tarde, una de sus franjas más fuertes junto a la Sobremesa, donde es líder absoluto, tanto de lunes a domingo (28,4%) como a diario (29,6%). En Target Comercial, el más apreciado por los anunciantes, logra también uno de sus registros más destacados este mes, un 27,5%, hasta un 28% en la franja estelar.

laSexta (7,1%) prosigue su liderazgo frente a su competidor (5,3%), al que vuelve a ganar con ventaja (+1,8 puntos), por undécimo mes consecutivo. Supera a Cuatro ampliamente en el Prime Time, la mayoría de las franjas y el Target Comercial. 'Al rojo vivo' es doble protagonista este mes al igualar su segundo máximo mensual histórico en su edición diaria y convertirse de nuevo en la referencia de una cita electoral con el especial más visto de la jornada del 26M, 'Al rojo vivo: Objetivo Superdomingo'. La marca de laSextaNoticias sigue siendo uno de sus contenidos más fuertes este mes, mientras que, en entretenimiento, laSexta estrena con éxito las nuevas entregas de 'El jefe infiltrado' y '¿Te lo vas a comer?'.

laSexta lidera con ventaja sobre Cuatro durante 11 meses

laSexta (7,1%) gana a Cuatro (5,3%) por undécimo mes consecutivo y vuelve a hacerlo a gran distancia, +1,8 puntos. También supera a su directo competidor en Prime Time (7% vs 6% de Cuatro) y en Target Comercial, tanto en el total día (7,6% vs 6,4% de Cuatro) como en la franja estelar (7,6% vs 7,1% de Cuatro).

Además del Prime Time y el Target Comercial, sigue liderando frente a su principal rival en la mayoría de las franjas: Mañana (9,6% vs 5%), Sobremesa (7,6% vs 4,8%) y la Tarde (6,8% vs 3,7%). De lunes a viernes, incrementa su liderazgo en la Mañana (11,6% vs 4,8%), la Sobremesa (7,9% vs 4,4%) y la Tarde (7,2% vs 3,1%).

Este mes vuelven a sobresalir sus espacios informativos y ‘Al rojo vivo’, tanto en su edición diaria, igualando su segundo mejor mes de la historia, como en sus especiales con ‘Al rojo vivo: Objetivo Superdomingo’ como su emisión más vista del mes y líder en la noche electoral del 26M con cerca de 2,6 millones de espectadores y el 14,3% de cuota. En entretenimiento, este mes suma las nuevas temporadas de ‘El jefe infiltrado’ y ‘¿Te lo vas a comer?’.

'Al rojo vivo' firma un excelente mayo con crecimiento (+0,6 vs abril) hasta igualar su segundo mejor mes de la historia, líder absoluto y programa más competitivo de la cadena con un 16,2% de cuota y cerca de 950.000 espectadores.

laSexta Noticias, con una media del 10,8% en mayo, crece tanto respecto a abril como a mayo de 2018 y recorta a menos de un punto su diferencia respecto a la oferta informativa de La 1 (11,7%), que anota, por tercer mes consecutivo, su segundo peor resultado histórico.

laSextaNoticias 14H, presentada de lunes a viernes por Helena Resano, es la edición más seguida de la cadena. Se mantiene en sus datos más altos de la historia y es el informativo de la sobremesa que más crece respecto a hace un año (+1,7 puntos). Con un 14,9% de cuota, es el segundo informativo más competitivo de la sobremesa tras Antena 3 Noticias y por delante de Informativos Telecinco (14,3%) y el Telediario 1 (13%), por quinto mes consecutivo. Con una media de espectadores de más de 1,5 millones, se queda a 65.000 respecto al informativo de sobremesa de La 1.

laSextaNoticias 20H, con Cristina Saavedra de lunes a viernes, sigue con sus buenos registros y crece respecto a abril hasta el 9,4% con cerca de un millón de espectadores, situándose por encima de la media de la cadena.

laSextaNoticias Fin de Semana, con Cristina Villanueva, crece tanto en la comparativa mensual como interanual en ambas ediciones. La de las 14:00 horas cierra mayo con un 10,4% de cuota y cerca de 900.000 espectadores, mientras que la de las 20:00 horas obtiene un 7,7% y 830.000 seguidores.

'Más vale tarde' se mantiene, un mes más, como la actualidad más vista de la tarde con un 7,6% de media en mayo, resultado con el que casi triplica la oferta de su directo competidor. Cerca de 700.000 espectadores de media siguen cada tarde el espacio conducido por Mamen Mendizábal.

'Jugones', la información deportiva de Josep Pedrerol, ratifica un mes más su liderazgo ante su competidor al imponerse por octavo mes consecutivo. Con una media del 5,9% y más de 700.000 espectadores, continúa a distancias históricas sobre su rival, este mes a +1,3 puntos.

En la Sobremesa, 'Zapeando' mantiene su fidelidad al registrar un 5,8% de cuota y cerca de 700.000 espectadores. El programa capitaneado por Frank Blanco continúa su ventaja sobre la oferta de su competidor, al que supera en casi +2 puntos.

El programa más madrugador de la cadena, 'Arusitys' continúa con sus grandes marcas y afianzándose en la tercera opción absoluta más seguida de su franja con un 10,2% de cuota en mayo. Sigue reportando un gran crecimiento a laSexta en su emisión. Tanto es así que el espacio conducido por Alfonso Arús mejora +5,5 puntos el dato que laSexta hacía en la franja en mayo de 2018 y sigue creciendo datos en Target Comercial hasta el 13,6% este mes.

'El jefe infiltrado' y Chicote regresan con éxito

En Prime Time, la cadena refuerza su oferta de entretenimiento con las nuevas temporadas de 'El jefe infiltrado', que regresa muy bien con una media del 7% y 1.143.000 y es tercera opción en la complicada noche de los jueves.

Los miércoles, Alberto Chicote se pone al frente de nuevas entregas de '¿Te lo vas a comer?' y lo hace nuevamente con gran respaldo por parte de la audiencia: una media de más de 1,3 millones de espectadores, con el 8,4% de cuota, le convierte en tercera opción en su franja y en el programa semanal más visto de la cadena.

'El Intermedio' sigue siendo el programa diario más visto de la cadena con más de 1,5 millones de espectadores y el 9,5% de cuota. El programa capitaneado por el Gran Wyoming mantiene su holgada ventaja de +2,7 puntos respecto a la oferta de Cuatro y es tercera opción absoluta de su franja, también por delante de La 1 (9%).

En el horario estelar de los domingos, Jordi Évole se despidió el pasado día 5 de 'Salvados' tras 11 años con ‘Mi barrio’, una emotiva edición que se situó como lo más visto en laSexta en el día y en todo el fin de semana con 2.088.000 espectadores y el 12,1% de cuota. ‘El Objetivo de Ana Pastor’ continúa su emisión con una fidelidad del 7,3% de cuota y más de 1,2 millones de epectadores.

Los sábados, 'laSexta Noche' es el debate de referencia de la actualidad con un seguimiento de cerca de 800.000 espectadores y el 7% en mayo.

Los viernes, 'laSexta Columna' (7,7%) y 'Equipo de investigación' (6,5%) continúan con un seguimiento alrededor del millón de espectadores.

En las tardes de los domingos, 'Liarla Pardo' concluye este mes con una media de cerca de 700.000 espectadores (6% de cuota).