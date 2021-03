laSexta (7%) amplía distancia con su rival, al que gana durante 32 meses consecutivos con la mejor distancia desde abril de 2020

laSexta (7%) acumula 32 victorias mensuales consecutivas sobre su rival (5,1%), con la mayor distancia desde abril de 2020. También amplía ventaja en prime time (6,8% vs 5,2%), de hecho, es la mayor distancia entre ambos en la franja estelar desde marzo 2020 y su mejor dato en prime time desde mayo de 2020, tanto en total individuos como en target comercial, donde también supera a su rival tanto en total día (8,0% vs 5,8%) como en prime time (7,6% vs 6,2%).

La Mañana de lunes a viernes vuelve a ser su franja más fuerte (12,7%) creciendo casi +1 puntos y situándose como tercera opción absoluta y por delante de la cadena pública gracias a ‘Aruser@s’, que iguala su máximo histórico, como a ‘Al Rojo Vivo’, programa de debate político líder, con una distancia de más de 5 puntos respecto a su nuevo competidor.

A diario, ‘El Intermedio’, en su máxima cuota desde mayo, es su programa más visto y todos sus espacios de entretenimiento, actualidad e informativos, laSexta Noticias ‘Jugones’, ‘Más Vale Tarde’ y ‘Zapeando’ se sitúan por delante de sus rivales directos.

Este febrero, laSexta suma, además, otros dos hitos de audiencia: su victoria número 14 en noche electoral con la cobertura líder a nivel nacional del 14-F, cuya emisión principal obtiene un 10% y 1.820.000 espectadores (a casi el doble del especial de la cadena pública en su franja, 5,5%) y con 10,9 millones de contactos.

Otros hitos para destacar en audiencias de laSexta este mes de febrero son la emisión de la película documental más vista de la temporada en TV, además de la emisión más vista en la cadena en casi un año, con ‘Eso que tú me das’, seguida por 2.874.000 (15,3%), líder absoluto y ‘Lo de Évole’, en récord histórico con la entrevista a José María Aznar (2.444.000 y 13,2%) y segunda emisión más vista de la temporada para la cadena.

A ellos se suma ‘El Debat’, líder absoluto en Cataluña con un 19,4% y con un alto seguimiento en la noche del jueves con 1.279.000 espectadores de media (8%). 5 millones de espectadores contactaron en algún momento con el debate y en Cataluña lo hizo el 16% de la población.