laSexta (6,6%) encadena 34 meses consecutivos de liderazgo y, una vez más, le gana en Prime Time también por +1,5 puntos, la mayor ventaja en la franja estelar desde marzo de 2020 (6,3% vs 4,8%). También se impone a su competidor en Target Comercial, tanto en el total día (7,8% vs 5,8%) como en Prime Time (7,2% vs 5,6%). En abril, vuelve a ser la TV líder absoluta en la cita clave de las elecciones, con el debate del 21-A, siendo la cadena preferida para seguirlo tanto a nivel nacional (7,7%), como en Madrid (12,6%).

La Mañana vuelve a ser su franja más fuerte, especialmente de lunes a viernes (12,1%) ‘Al Rojo Vivo’ como el programa de análisis político líder y ‘Aruser@s’, que iguala máximo mensual histórico. ‘Lo de Évole’ es lo más visto de la cadena en el mes y logra récord histórico con las dos partes de la entrevista a Miguel Bosé. ‘Zapeando’, ‘Jugones’ y ‘Más Vale Tarde’ siguen por delante de sus rivales, un mes más. Los viernes, subidas para ‘Equipo de investigación’ y ‘laSexta Columna’, que logra su mejor dato en un año.

laSexta (6,6%), 34 meses consecutivos líder sobre su rival

‘Aruser@s’ iguala récord histórico. ‘Lo de Évole’ (2,2 M y 12,7%), programa más visto de la cadena, sube +3 puntos vs abril 21 y bate su récord histórico con Miguel Bosé. Vuelve a ser la referencia líder ante una cita electoral clave: el debate del 21-A, liderando en total nacional y en Madrid.

‘Al rojo vivo’ (751.000 y 11,9%), programa de análisis político líder, sigue a una distancia de casi +5 puntos con su competidor

‘Aruser@s’ (17,1% y 470.000) repite máximo mensual histórico de nuevo por delante del 17%. Es líder absoluto en Target Comercial (22,1%), el público masculino (19%) y los espectadores de 45-64 años (21,4%), además de en País Vasco (22,5%) y Aragón (18,1%). Iguala también récord histórico en su franja completa desde las 07:30 horas con un 15,7%

laSextaNoticias (8,6%) consigue que una media de más de 2 millones de espectadores pasen cada día por los informativos de la cadena

laSextaNoticias14H (1.169.000 y 10,4%) continúa como el informativo con mejor audiencia de la cadena. Supera claramente a la oferta de su competidor

laSextaNoticias 20H (822.000 y 7%): también muy por delante de su rival

laSextaNoticias Fin de Semana logra una media de cerca de 900.000 espectadores en cada edición, con un 9,6% en la de las 14H y un 7,4% en la de las 20H

‘El Intermedio’ (1,5 M y 8,6%), es el programa más visto a diario en la cadena

‘Jugones’ (756.000 y 6,1%), 31 meses de liderazgo consecutivo sobre su rival

‘Zapeando’ (836.000 y 6,9%) sigue por delante de su competidor y es 2ª opción en Target Comercial (10%) y en 25-44 años (8,9%).

‘Más vale tarde’ (614.000 y 6,2%), de nuevo la actualidad más vista en su franja y, un mes más, por delante de su competidor con más de un punto de ventaja

‘laSexta Noche’ crece al 7,2% y este mes y obtiene la emisión con su mejor cuota anual (un 8,5% el sábado 24). Líder sobre su competidor, 6 millones de personas pasan cada sábado en algún momento por el programa

‘laSexta Columna’ (1.178.000 y 7,5%) crece a su mejor dato en un año y ‘Equipo de Investigación’ a su mejor dato en 3 meses, con 3,3 M de contactos cada viernes

‘Liarla Pardo’ sube +1 puntos respecto al mes pasado hasta el 6,7% y 836.000 seguidores