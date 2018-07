Jimmy Fallon se estrena con éxito como presentador de 'The Tonight Show'

Jimmy Fallon ha convencido a la audiencia como presentador de 'The Tonight Show', el late night de la cadena NBC. El pasado lunes se estrenó como sustituto de Jay Leno con gran éxito: más de 11 millones de espectadores vieron el programa de NBC, el mejor dato de audiencia desde 2009, según datos de TV by the Numbers.



"Hola soy Jimmy Fallon y estoy muy emocionado con la aventura que comienza hoy. Seré su anfitrión por ahora", dijo con entusiasmo el presentador. Fallon contó con invitados de lujo para su estreno en NBC: el grupo U2 y el actor Will Smith.



Esta audiencia mejora en un 71% el dato que registró el humorista en su último programa presentando 'Late Night with Jimmy Fallon' en la misma cadena (el pasado 7 de febrero, cuando tuvo 4,7 millones de espectadores).