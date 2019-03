'El Intermedio' logra récord de temporada con más de 2,5 millones de espectadores

'El Intermedio' fue la emisión más vista de laSexta con más de 2,5 millones de espectadores, registrando máximo de temporada. El programa que presenta el Gran Wyoming, que anoche recibió un premio Ondas como mejor presentador, anotó un 12,6% de share.



El programa lideró entre los espectadores de 45 a 64 años y en Madrid (19,9%) y Aragón (16,5%). 'El Intermedio' alcanzó picos del 15,5% de share durante su emisión en laSexta.



Después, el estreno de 'Person of Interest' fue visto por una audiencia media de un millón de espectadores y el 5,4% de share, imponiéndose a las series estadounidenses de Cuatro ('Homeland' y el estreno de 'The Americans') en franja de coincidencia (4,5% de cuota media).



'En el aire' fue visto por más de 780.000 espectadores y el 9,1% de share en laSexta. El late show superó en franja de coincidencia a 'Se enciende la noche', donde el programa de Jordi González fue visto por el 11,5% de share frente al 12,9% que anota el programa de Andreu Buenafuente.



El programa 'Más Vale Tarde' superó ayer los 650.000 espectadores y registró un 5,9% de share.



laSexta anota un 6,6% de share y gana a Cuatro (4,7%) en el día. La cadena de Atresmedia TV roza los 8 puntos en el prime time (7,9%), +4,1 puntos por delante de Cuatro en esa franja. Esta diferencia se mantiene en el late night (7,6% vs. 4,3%).