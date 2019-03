'El Intermedio', líder de su franja con más de 2,1 millones de espectadores

AUDIENCIAS

El programa de laSexta fue visto por más de 2,1 millones de espectadores y el 12,4% de la audiencia, convirtiéndose en líder de su franja. 'El Intermedio' alcanzó picos del 15% de share durante su emisión y superó en +8 puntos a 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro (4,3%). Después, la serie 'The Following' fue seguida por 1,2 millones de espectadores de media. laSexta promedia un 8% de share en el prime time, 2,6 puntos por delante de Cuatro en esa franja. Por la mañana, 'Al rojo vivo' anotó un 10,4% de share y la primera edición de laSexta Noticias superó los 1,3 millones de espectadores (12,8% de cuota).