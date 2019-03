'El Hormiguero', rey del minuto de oro en 2016

'El Hormiguero' cierra 2016 de forma histórica. El formato de 7 y acción para Antena 3 registra el mejor año de su historia con una media del 14,9% de cuota de pantalla y 2.754.000 espectadores de media, creciendo +0,5 puntos con respecto a 2015. Además, ‘El Hormiguero 3.0’ es el rey del minuto de oro al ser el espacio televisivo que ha acumulado en 2016, un total de 69.

Para Pablo Motos "es el premio con más valor que te puedes llevar de la televisión, aunque no haya una gala y te den un trofeo. Nada es más preciado que ser el momento más visto del día de todas las horas y de todas las cadenas. Es un honor conectar con tanta gente".

El presentador, que nunca falla a su cita diaria con los espectadores, valora el esfuerzo para seguir superando sus marcas y sorprendiendo a los fans del espacio: “el esfuerzo es extremo. Nosotros somos un equipo de luchadores, cuando otros abandonan, nosotros no abandonamos, cuando otros dejan de trabajar nosotros seguimos, todos en este equipo somos luchadores. Es alucinante el nivel de concentración que conseguimos cuando estamos en directo y cómo reacciona cualquiera del equipo cuando hay un problema. Para mí es un privilegio formar parte de este equipo, y si eso se nota en la audiencia, no se me ocurre un regalo mejor para las navidades”.

Además, Pablo Motos adelanta contenidos que ya tienen pensados para 2017, antes de empezar sus propias vacaciones: "se van a incorporar dos nuevos colaboradores que van a dar mucho que hablar... En cuanto a los invitados internacionales, ya tenemos confirmada a Drew Barrymore y a James McAvoy".

Por último, confiesa un deseo para 2017: “Seguir consiguiendo que la gente se olvide de los disgustos del día viendo 'El Hormiguero' y cambiar esos malos rollos por una sonrisa...”.