El Hormiguero líder absoluto del día con Will Smith

Will Smith visitó anoche a su amigo Pablo Motos y arrasó en audiencia: El Hormiguero 3.0 fue líder absoluto del día con más de 3 millones de espectadores y un 17,4% de audiencia. El programa de Antena 3 logró picos de audiencia de más del 23% de cuota de pantalla.



El Hormiguero 3.0 fue líder absoluto entre el público más joven, entre el que anota un 34% de audiencia. También destaca el dato logrado en el target comercial, con un 22,8% de share.



La visita de Smith se convirtió en seguida en uno de los temas más comentados de la noche en las redes sociales, convirtiendo al protagonista de 'Men in Black III' en 'trending topic' mundial. También fue nacional, como #ElHormiguero y Pablo Motos.



EL NÚMERO UNO LOGRA UN 17,7% DE SHARE

Después, la última gala de El Número Uno fue vista por cerca de 2,5 millones de espectadores y el 17,7% de la audiencia. El programa presentado por Paula Vázquez supera en +4,5 puntos a la serie de Telecinco, 'Hospital Central', que anota un 13,2% de share (2,3 millones de espectadores).



El programa musical de Antena 3 alcanza cerca de un 27% de audiencia durante su emisión y lidera entre los más jóvenes (de 13 a 24 años) con un 26,5% de share.



El Número Uno logra 28 'trending topics' en Twitter, entre nacionales y mundiales. Los 15 nacionales fueron: el 'hashtag' de la gala (#ElNumeroUno9), Edu Cayuela, Jadel y Pablo, Miguel Bosé, Roko, Hermi, Laia y Garson, Roko y Edu, Ana TorrojaMónica Naranjo, Laia, Just The Way you are, Jadel, Paulina Rubio y Tino Casal.



Mundiales fueron 13 TT: la gala de anoche #ElnumeroUno9, Miguel Bosé, Pablo y Jadel, Hermi, Laia y Garson, Roko y Edu, Ana Torroja, Mónica Naranjo, Laia, Jadel, Paulina Rubio, Tino Casal y Edu Cayuela.



ANTENA 3, LÍDER DEL DÍA

Con estos datos, Antena 3 lidera el día con un 14,2% de cuota de pantalla, empatando con Telecinco. Pero la cadena de San Sebastián de los Reyes logra el liderazgo de las franjas de la Mañana (16,2%), prime time (14,8%) y late night (18,6%), mientras que la cadena de Fuencarral tan solo se hace con la Tarde (18%).